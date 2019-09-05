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Adıyaman’da pes dedirten olay!

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 05.09.2019 07:51 | Son Güncelleme

Adıyaman’da bütün parçaları sökülerek sadece gövdesiyle yol kenarına bırakılan otomobil adeta pes dedirtti.

Edinilen bilgilere göre, hacizli olduğu öğrenilen 06 BBF 477 plakalı bir otomobilin kapıları, kaportası, koltukları, döşemeleri, bagaj kapağı, göğsü, teybi gibi bir çok parçası kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tamamen söküldü. Sadece gövdesi kalan otomobil daha sonra Adıyaman Otogarı yakınlarına bırakıldı. Terk edilmiş vaziyette duran otomobili görenler adeta gözlerine inanamayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek otomobili inceledi. Yapılan araştırmalar sonucunda otomobilin hacizli yakalamalı olduğu ortaya çıktı. Parçalanmış otomobil daha sonra olay yerine çağrılan çekiciye bindirilerek otoparka çekildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
otomobil Adıyaman

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