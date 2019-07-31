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Adıyaman’da üst geçit komedisi

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 31.07.2019 10:02 | Son Güncelleme

Adıyaman’da yeni yapılan bir üst geçidin merdivenlerinden biri tel örgüyle çevrili iş yeri bahçesine, diğeri ise tarlaya çıkıyor.

Geçtiğimiz aylarda üniversiteli 2 kız öğrencinin hayatını kaybettiği Adıyaman Gölbaşı karayolu Üniversite kavşağının ilerisine valilik, belediye ve üniversitenin talebi, İl Trafik Komisyonunun kararı ile Karayolları Elazığ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından üst geçit yapıldı. Yaklaşık 1 ay önce standartlara uygun şekilde yapılan üst geçidin giriş ve çıkışı ‘trajikomik’ bir hal aldı. Üst geçidin merdivenlerinden biri tarlaya, diğeri ise otomotiv satıcısının etrafını tel örgüyle çevirdiği bahçeye çıkıyor. Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar yolun karşısına geçmek için otomotiv satıcısının tel örgüyle çevrilen bahçesine girip, oradan üst geçidi kullanabiliyor. Üst geçitten karşıya geçen yayalar ise karşı taraftaki tarlaya iniyor. İşletme sahibi akşam iş yeri ile birlikte bahçe kapısını da kapatınca yayalar üst geçidi kullanamıyor.

İş yeri sahibi Erol Açık, Karayolları ekiplerinin yol ve kaldırım yapacağını belirterek, “Biz akşamları iş yerini ve bahçe kapısını kapatıyoruz, millet geri dönüp gidiyor. Karşı taraftan geliyor, burada bakıyor ki kapı kapalı geri dönüp gidiyor. Akşamları biz mecbur kapıyı kapatıyoruz. Burada arabalarımız var. Buradan geçen birisi arabalara zarar verebilir” dedi.

Başka bir iş yeri sahibi Tunahan Elçi ise “Bu üst geçit bizim dükkanın bahçesinin içerisinden geçiyor. Normalde buradaki tali yolun yapılması gerekiyordu ama yapılmadığı için onu bekliyoruz. Yayalar mecburen buradan geçmek zorunda kalıyorlar” dedi.

Karayolları yetkilileriyle yapılan telefon görüşmesinde ise üst geçidin tüm merdivenlerinin Karayollarına ait kamulaştırılmış alana çıktığı, tel örgülerin merdivenlerin dışına çekileceği, çevre düzenlemesi yapıldığında bu durumun düzeleceği, Üniversite kavşağında yapılması projelendirilen battı çıktının üst geçidin bulunduğu yere kadar uzadığı kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman üst geçit

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