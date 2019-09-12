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Adıyaman inanç turizminden de pay almak istiyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 12.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nın bulunduğu Adıyaman'ın, sahabe Safvan Bin Muattal'ın kabriyle inanç turizminin önemli merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

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Samsat ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Safvan Bin Muattal'ın kabrinin yanı başında külliye ve cami inşa ediliyor.

Cami ve külliyenin yapımı tamamlandığında bölgenin çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.

İl Müftüsü Mehmet Taşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsat ilçesinin inanç turizminde önemli yere sahip olduğunu belirtti. Türkiye'de kabri kesin olarak bilinen iki sahabeden biri olan Safvan Bin Muattal'ın kabrinin ilçede bulunduğuna işaret eden Taşçi, Safvan Bin Muattal'ın o dönem Medine'yi terk ederek Adıyaman ve bölge illerde İslam karşıtlarına karşı cihat ettiğini anlattı.

Safvan Bin Muattal'ın Müslüman olduktan sonra Hazreti Muhammed ile Hendek Savaşı'na kendi kabilesiyle katılarak kahramanlık gösterdiğini aktaran Taşçi, onun ömrünün 40 yılını bu topraklarda geçirdiğini kaydetti.

Müftü Taşçi, Adıyaman'ın önemli turizm potansiyeline sahip olduğuna işaret ederek, bunun inanç turizminde de kendini hissettirdiğini söyledi.

Kabrin bulunduğu alanda Sahabe Safvan Bin Muattal Cami ve Külliyesi bulunduğunu anlatan Taşçi, şunları kaydetti:

"İlimize gelen ziyaretçilerin, tarihi Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü ve Perre Antik Kenti gibi yerlere uğramasının ardından Safvan Bin Muattal Türbesi'ni de gelip görmelerini istiyoruz. Bu şekilde inanç turizminin de artacağını düşünüyorum. Yerli ve yabancı turistlere Adıyaman'a geldiklerinde mutlaka Safvan Bin Muattal Türbesi'ni ve yaklaşık 2 bin kişinin aynı anda saf tutabileceği külliyeyi de görmelerini tavsiye ediyorum. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Türbenin yanında inşaatı devam eden külliyenin tamamlanmasıyla inanç turizminden payımıza düşeni almak istiyoruz."

Kabrin yanı başında, bin dönüm alana inşa edilen külliye ile sosyal donatıların yer aldığını kaydeden Taşçi, "Türbenin 165 dönümü içerisinde düzenleme yapılıyor. Külliye, kısa zaman içerisinde tamamlanacak olup içerisinde ayrıca konferans ve okuma salonu, kafeler ile çeşitli sosyal donatılar da bulunuyor. Yani ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı bir külliye haline gelecek." diye konuştu.

Taşçi, kentteki inanç turizminin gelişmesi için değerlere sahip çıkılması gerektiğini sözlerine ekledi. (AA)

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UNESCO Dünya Mirası Listesi nemrut dağı Adıyaman sahabe

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