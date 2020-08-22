Adıyaman yöresine ait lezzetli mi lezzetli bir tarif! Ustasından patlıcan döğmeç için püf noktalar...

Patlıcan döğmeç yemeğini ister kahvaltılarda isterseniz de et ve tavuk yemeklerinin yanında meze olarak servis edebilirsiniz. Meze olarak tüketildiği için damak zevkinize göre sıcak veya soğuk olarak tercih edebilirsiniz. Adıyaman yöresinde özellikle yazın sıklıkla tüketilen bu meze tarifini isterseniz kışın közleyip dondurucuya attığınız patlıcanla da yapabilirsiniz. Özellikle patlıcan yemeklerini seviyorsanız patlıcan döğmeç sizin için vazgeçilmez bir tarif olacak ve her yemeğin yanına yapmak isteyeceksiniz. Yapılışının kolay oluşu ve oldukça kısa bir sürede hazırlanmasıyla diğer mezelere göre açık ara önde olan bu tarif, biberli yağda kavrulması ve havanda dövülmesi ile farklı bir lezzet taşıyor.

Vereceğimiz tarifimiz 5 kişilik. 20 dakikada hazırlanıyor, pişirmesi ise yaklaşık 30-35 dakika.

MALZEMELER

4 tane orta boy patlıcan

4 tane domates

4 tane yeşil biber

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı pul biber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Tuz

PATLICAN DÖĞMEÇ TARİFİ