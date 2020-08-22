Adıyaman yöresine ait lezzetli mi lezzetli bir tarif! Ustasından patlıcan döğmeç için püf noktalar...

Patlıcan döğmeç yemeğini ister kahvaltılarda isterseniz de et ve tavuk yemeklerinin yanında meze olarak servis edebilirsiniz. Meze olarak tüketildiği için damak zevkinize göre sıcak veya soğuk olarak tercih edebilirsiniz. Adıyaman yöresinde özellikle yazın sıklıkla tüketilen bu meze tarifini isterseniz kışın közleyip dondurucuya attığınız patlıcanla da yapabilirsiniz. Özellikle patlıcan yemeklerini seviyorsanız patlıcan döğmeç sizin için vazgeçilmez bir tarif olacak ve her yemeğin yanına yapmak isteyeceksiniz. Yapılışının kolay oluşu ve oldukça kısa bir sürede hazırlanmasıyla diğer mezelere göre açık ara önde olan bu tarif, biberli yağda kavrulması ve havanda dövülmesi ile farklı bir lezzet taşıyor.
Vereceğimiz tarifimiz 5 kişilik. 20 dakikada hazırlanıyor, pişirmesi ise yaklaşık 30-35 dakika.
4 tane orta boy patlıcan
4 tane domates
4 tane yeşil biber
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı pul biber
Yarım çay bardağı zeytinyağı
İlk olarak ihtiyacımız olan şey bir közleme tavası. Ateşin üzerine közleme tavasını koyarak patlıcanları közleyin. Eğer közleme tavanız yoksa bir tepsiye dizerek fırında közleyebilirsiniz.
Patlıcanlar közlendikten sonra sıcakken patlıcanları soyun. Sonrasında iri iri doğrayın.
Domates ve biberleri de aynı şekilde közleyin ve domateslerin kabuklarını soyun.
Sarımsakların kabuklarını soyun. Büyük parçalar halinde doğrayın.
Derin bir kaba doğradığınız sarımsakları alın. Üzerine tuzu ekleyin ve sarımsakları ezin. Sonrasında doğradığınız patlıcanları ekleyin.
Patlıcan ve sarımsakları dövdükten sonra közleyip kabuklarını soyduğunuz domatesleri, ardından biberleri ekleyin. Dövme işlemine devam edin.
Tavaya zeytinyağı koyun. Yağ kızdıktan sonra ocağı kısık ateşe alın ve pul biberleri ekleyin.Pul biberlerin yanmamasına dikkat ederek kavurun. Dövdüğünüz patlıcanları tavaya ekleyin. 5 dakika kadar kavurun. Ancak kavurma işlemi sırasında patlıcanları sürekli karıştırmanız gerekiyor.
Bu tarifte damak zevkinize göre zeytinyağı ve sarımsak miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Yine damak zevkinize göre ek olarak bir miktar tereyağı da kullanabilirsiniz.
Patlıcanları soyarken bir kaşık yardımıyla içini boşaltabilirsiniz. Bu size kolaylık sağlayacaktır.
Patlıcanları temizlenmesi için suyla yıkamayın. Aksi takdirde bu işlem yemeğin lezzetini azaltacaktır.
Afiyet olsun.
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