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Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

09.10.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

​​​​​​​Taşlıyazı Mahallesi'nde sondaj dinamosuna elektrik hattı çekmek isteyen Ertan Emiroğlu (29) direğe tırmandı.

Burada akıma kapılan Emiroğlu, direkten düşerek ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emiroğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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