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Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

23.04.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü tüp, kıyafet ve yaşam malzemeleri bulundu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kömürler beldeki kırsalında yapılan arama tarama faaliyetinde, toprağa gömülü 2 büyük tüp, 5 piknik tüpü, kıyafet ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.

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