Adliye önünde darbukalı zurnalı tahliye sevinci

Edinilen bilgiye göre, bir sanık, duruşması görülmek üzere Şanlıurfa Adliye Sarayı’na getirildi. Duruşmada, sanık ve şahitlerin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, beraat kararı verdi. Tahliye kararını duyan yakınları, adliye önünde darbuka-zurna eşliğinde halay çekti.

Tahliye olan yakınlarını darbukalı zurna ile karşılamak isteyen sanık yakınları, yaklaşık 2 dakikalık ilginç kutlamaları sonrası polis tarafından uyarılarak dağıtıldı.

İlginç kutlamayı cep telefonu kamerası ile kaydeden vatandaşlar, kahkahaya boğuldu. Güldüren kutlama sonrası sanık yakınları, olaysız bir şekilde dağıldı.

(İHA)

