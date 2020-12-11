Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin yapım çalışmaları devam ediyor

"Yakın bir zamanda müzemiz ziyarete açılabilecek konumda olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun koordinasyonunda Aydın Valiliği'nin yürüttüğü bu çalışmada birçok aşama tamamlandı. Müzenin açılışa hazır hale getirilmesi için son çalışmalar devam ediyor. Özellikle merhum Adnan Menderes'in yaşamıyla ilgili müzede sergilenmesinde yarar görülen hususlar varsa bunların Aydın Valiliği ile paylaşılmasını bütün Türkiye kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Müzede sergilenmesinde yarar görülen fotoğraflar, farklı özellikli parçalar varsa bizlerle paylaşılması en büyük temennimizdir."

Menderes'in doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi'nin girişine yakın bir alanda, şehadetinden önce özlemini dile getirdiği Çine Çayı'nın kenarında inşa edilen müzenin demokrasi tarihi açısından önemli anlamlar içerdiğine işaret eden Aksoy, müzede cami, kafeterya ve rekreasyon alanının da bulunduğunu ifade etti.

"ÖZELLİKLE GENÇ KUŞAKLAR İÇİN"

Adnan Menderes Demokrasi Müzesinin milli iradenin öneminin ortaya konması açısından da mühim olduğuna işaret eden Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seçimle gelmiş bir başbakanın darbeyle görevden uzaklaştırılması, sonradan da hepimizce bilinen bir noktaya konunun taşınması... Bu bakımdan müze, özellikle milli iradenin öneminin ortaya konması, demokrasinin toplumun tüm kesimleri tarafından özümsenmesi ve yaşanmış bu olumsuz tablonun özellikle genç kuşaklar tarafından da anlaşılması bakımından önem arz eden bir çalışma. Bu çalışma, o tarihleri bilmeyen, sonraki yıllarda doğmuş gençlerin bilgi sahibi olması bakımından çok önemlidir."

