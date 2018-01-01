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Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

MAGAZİN HABERLERİ | 01.01.2018 15:35 | Son Güncelleme 41 dakika önce

Evinde yılbaşı partisi düzenleyen Adnan Oktar, dansöz oynattı. Adnan Hoca ve kedicikleri yılbaşı partisinde buluştu.

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

Şaşaalı yaşamıyla manşetlerden düşmeyen Adnan Oktar ve kedicikleri, yılbaşında eğlencenin dibine vurdu. Evinde parti veren Oktar, dansöz oynattı.

A9 TV'de yaptığı sohbetlerle ünlenen Adnan Oktar, yılbaşında da adından söz ettirmeyi başardı. Oktar'ın kedicikleriyle yılbaşı kutlamasını görenlerin ağzı açık kalıyor. Şaşaalı bir sofra kurup eğlencenin dibine vuran Adnan Oktar, 31 kediciği yanına alıp yılbaşı kutladı. Normalde sadece kediciklerini oynatan Oktar, bu sefer dansöz de oynattı.

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Anahtar Kelimeler:
adnan hoca kedicikler

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
devlet neden bu adama bıey yapmıyor dını boyle ayaklar altına aldırıyor anlamıyorum...
yılbaşı kutlamayın diyen yobazlar ,Allahı ağızlarından düşürmeyen bu insanlara neden ses çıkarmazlar.
bakalım sonunuz nasıl olacak merak ediyorum.
Sâdece zavallı birisi; acınası bir hâli var. Allah kimseyi böyle bir zillete düşürmesin. Eğer gerçekten Allah'a Allah olarak iman ediyorsa, Allah onu ölmeden önce ıslah etsin ve imana kavuştursun.
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