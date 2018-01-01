Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

Şaşaalı yaşamıyla manşetlerden düşmeyen Adnan Oktar ve kedicikleri, yılbaşında eğlencenin dibine vurdu. Evinde parti veren Oktar, dansöz oynattı.

A9 TV'de yaptığı sohbetlerle ünlenen Adnan Oktar, yılbaşında da adından söz ettirmeyi başardı. Oktar'ın kedicikleriyle yılbaşı kutlamasını görenlerin ağzı açık kalıyor. Şaşaalı bir sofra kurup eğlencenin dibine vuran Adnan Oktar, 31 kediciği yanına alıp yılbaşı kutladı. Normalde sadece kediciklerini oynatan Oktar, bu sefer dansöz de oynattı.

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