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Adnan Öztürk'ten tek aday önerisi

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.11.2020 16:57 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Adnan Öztürk; Cengiz Özyalçın, Burak Elmas ve Metin Öztürk'le görüşüp olağanüstü seçimde Mustafa Cengiz'in tek aday olması fikrini sundu.

Adnan Öztürk'ten tek aday önerisi

Galatasaray'daki erken seçim kararıyla ilgili camia içinde hareketlilik devam ediyor. Birçok isim, sessiz bir şekilde çalışmalarını sürdürürken sarı-kırmızılıların eski başkan yardımcısı Adnan Öztürk'ten flaş bir öneri geldi. Öztürk, camianın ileri gelen isimleriyle ve başkan adayları Cengiz Özyalçın, Burak Elmas ile Metin Öztürk'le görüşerek olağanüstü seçimde Mustafa Cengiz'in tek aday olma önerisini sundu. Camiada bu fikir ciddi şekilde düşünülmeye başladı.

KABUL GÖRMEZSE YARIŞ VAR

Bir diğer dikkat çeken gelişme ise camianın önde gelen ismi Alp Yalman ile ilgili… Camia, eski başkanlardan Alp Yalman'ın çatı aday olma olasılığını değerlendirmeye aldı. Ortaya çıkan bu görüşe göre Özyalçın, Elmas, Öztürk ve Tuncer Hunca gibi adaylıkları söz konusu olan isimler mayısa kadar Yalman'ın altında görev yapacak. Bu iki görüşün kabul görmemesi halinde ise her aday bağımsız şekilde listelerini oluşturup Mustafa Cengiz ile yarışa girecek.

YASAKLAR GELDİ GÖZLER DERNEKLER MASASI'NDA

26 Aralık'ta seçim kararı alınmıştı ancak ülke genelinde pandemi nedeniyle birçok kısıtlama geldi. 65 yaş ve üstü üyelerin kısıtlamalarda nasıl gelip oy kullanacağı camiada büyük merak konusu. Bu konu hakkında gözler Dernekler Masası'na çevrilmiş durumda. Seçimin mayısa ertelenme iddiaları da güçleniyor. (Sözcü)


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