Adrenalin 2019 Edition ile hangi hatalar giderildi

Güncelleme ile AMD Radeon VII ekran kartında yüzde 16 performans artışı sağlanıyor. Doom oyununda yaşanan AMD XConnect Technology uygulama sorunu, AMD HD 7970 ekran kartındaki performans kaybı ve Radeon RX 400 ve Radeon RX 500 serilerindeki 8K sorunu da çözüme kavuşuyor.

Bunlara ek olarak ASUS TUF Gaming FX505 ana kartında kablosuz görüntü aktarımında yaşanan sorun, 10-Bit renk sorunu ve Radeon FreeSync sorunları da çözüme kavuşuyor. Yeni oyunlarda tam performans almak için güncellemeyi buradan indirebilirsiniz.

Eğer uygulama üzerinde ince ayar yapmadıysanız, yeni güncellemeyi temiz kurulum ile yüklemenizi şiddetle öneriyoruz.

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