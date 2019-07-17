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Adriana Lima, Hafız Şirazi'nin şiirini paylaştı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 17.07.2019 10:10 | Son Güncelleme

Metin Hara ile yollarını ayıran Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos adasında el ele görüntülenmişti. Lima tatil bitip evine dönünce kendini şiire verdi!

Adriana Lima, Hafız Şirazi'nin şiirini paylaştı

Geçen haftaya Türk iş adamı Emir Uyar ile yaşadığı aşkla damgasını vuran Adriana Lima, ABD'ye kızlarının yanına döndü.

Uyar ile birlikte tatil yaptığı Mykonos'ta bir yandan da tanıtım yüzü olduğu spor giyim firmasının etkinliklerine katılan Lima, bugün de çok sevdiği İranlı şair Hafız Şirazi'nin "İçinizde farklı kuyular vardır" dizeleriyle başlayan şiirini sosyal medya hesabından paylaştı.

Hafız Şirazi'nin Divan'ında yer alan bu şiire Instagram hesabının "hikayeler" bölümünde yer veren Lima, sadece İran değil dünya şiirinin kilometre taşlarından biri olan bu şairin tutkunları arasında.

Lima, daha önce Türkiye'ye geldiğinde de Hafız Şirazi'nın şiirlerinin İngilizce çevirilerinin yer aldığı The Gift (Hediye) adlı kitabı çok sevdiğini söylemişti.


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Hafız Şirazi Adriana Lima Metin Hara ile Adriana Lima Emir Uyar

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