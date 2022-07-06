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  4. Adriana Lima ile olan aşkı dünyada konuşulmuştu! Metin Hara Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek ile dünya evine giriyor

Adriana Lima ile olan aşkı dünyada konuşulmuştu! Metin Hara Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek ile dünya evine giriyor

06.07.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adriana Lima ile yaşadığı aşkla uzun süre dünya basınında yer alan ünlü yazar Metin Hara, bir yıldır aşk yaşadığı Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek ile evlilik kararı aldı. Daha önce ailelerin tanıştığını söyleyen ikili, evlilik kararları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Adriana Lima ile olan aşkı dünyada konuşulmuştu! Metin Hara Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek ile dünya evine giriyor

Adriana Lima ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminde yer alan kişisel gelişim uzmanı ve yazar Metin Hara, bir yıldır güzel oyuncu Hilal Altınbilek ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözden uzak yaşayan çift, şimdilerde baş başa tatil yapıyor.

METİN HARA VE HİLAL ALTINBİLEK EVLENİYOR

Geçtiğimiz sene evlilik sinyali veren çift, hakkında bir iddia ortaya atıldı. Güzel oyuncu ile sevgilisi Metin Hara'nın yakın zamanda ilişkilerini resmiyete dökeceği ve nikah masasına oturacakları iddia edildi.

"AİLELER TANIŞTI"

Geçtiğimiz sene birlikte görüntülenen ikili, ayaküstü sohbet ettikleri basın mensuplarının "Evlilik düşünüyor musunuz? Aileler tanıştı mı?" sorusuna, "Evet tanıştı, merak etmeyin" yanıtını vererek evlilik sinyali vermişlerdi.

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ESTETİK İDDİALARINA CEVAP

Öte yandan sık sık estetik haberiyle gündeme gelen Hilal Altınbilek, geçtiğimiz haftalarda hakkındaki iddialara "Estetik burnum ve dişlerimde var. O kıyasladıkları 10 sene önceki halim. Yaptırdığım işlemler yüzümün tam ortasında olduğu için büyük bir fark yaratıyor" şeklinde yanıt verdi.


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Metin Hara
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
allah devamına erdirsinde banane bizene :)hem kim bunlar :)
şu tipsizlemi evleniyor gel vazgec zutpenin önde gideni yapma yazık sana dünya guzeli

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