Adriano takımla çalışmalara başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de önümüzdeki hafta pazar günü Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta 3 günlük izin sona eriyor. Hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla start verecek olan siyah-beyazlılarda, Adriano’nun yaşadığı sakatlık sonrası yaptığı bireysel çalışmalarında olumlu gelişme sağladığı ve takımla birlikte antrenmanlara bugün başlayacağı bildirildi. (VATAN)
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