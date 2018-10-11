Adriano takımla çalışmalara başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de önümüzdeki hafta pazar günü Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta 3 günlük izin sona eriyor. Hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla start verecek olan siyah-beyazlılarda, Adriano’nun yaşadığı sakatlık sonrası yaptığı bireysel çalışmalarında olumlu gelişme sağladığı ve takımla birlikte antrenmanlara bugün başlayacağı bildirildi. (VATAN)

