ADÜ, geçmişten geleceğe ışık tutacak

ADÜ Ziraat Fakültesi bünyesinde hayata geçirilen Tarım Aletleri Sergi Salonu, geçmişten geleceğe ışık tutacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan Ziraat Fakültesi Tarım Aletleri Sergi Salonu’nun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Geçmişten günümüze kullanılan tarım aletlerinin sergilendiği salonun, yeni nesil gençlere ve öğrencilere de ışık olması amaçlanıyor. ADÜ Ziraat Fakültesi Güney Kampüsünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; “Ziraat Fakültemizin geçmiş ve gelecek arasında kurduğu bu önemli köprü, hem fakültemizin hem de tarım ürünlerinin ülkemizde nasıl geliştiğini anlamak açısından fevkalade kıymetlidir. Geçmişi ile kurduğu bağı güçlendiremeyen toplumlar, bugünü yaşarken mutlaka eksik kalacaklardır düşüncesiyle mevcut oluşum gerçekleştirilmiştir. Övünürek söylemem gerekir ki, oluşturduğumuz bu sergi Türkiye’de Ziraat Fakülteleri arasında bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdadır. Ziraat Fakültemiz son dönemde çok önemli işler yapmaktadır. Öğrencilerimizin, sektörde diğer adaylardan bir adım önde olduklarının farkındayız. Eğitimin pratiğe geçişiyle daha donanımlı mezunlar vermeye de devam ediyoruz. Tüm fakültelerimizde uygulamaya koyduğumuz bu süreç, üniversitemizi de cazibe merkezi haline getirmektedir” dedi.

“Adeta zaman yolculuğu yaptırıyor”

ADÜ’nün en çok tercih edilen üniversiteler arasında olduğuna dikkat çeken Rektör Aldemir; “En çok tercih edilen üniversiteler arasında oluşumuz, doluluk oranlarımızın Türkiye’nin bizden çok daha erken kurulmuş üniversitelerin önünde oluşunun, hep bu çalışmaların birer meyvesi olduğunun farkındayız. Ziraat fakültemiz bin 800 dekar alanda üretim yapan, Türkiye’nin çiftlik içerisine kurulmuş tek fakülte olduğunu her konuşmamızda ifade etmekteyiz. Geçtiğimiz haftalarda Aydın’da ağırladığımız Tarım ve Orman Bakanımız gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek öğrencilerimize bir mesaj göndermiştir. Daha çok çalışın, merak edin, mutlaka dünya ile kendinizi entegre edin ve üretimin bir parçası olun diyerek Ziraat Fakültesi öğrencilerimize derin bir mesaj göndermiştir. Bugün Ziraat Fakültesi Tarım Aletleri Sergi Salonu’nun açılışı bizim için çok kıymetli. Burada yaklaşık 76 parça tarım aleti, geçmişle geleceği buluşturmaktadır. Gelişimin izlediği yolda bizlere adeta zaman yolculuğu yaptırmaktadır. Tarihi binamızda şimdi gençlerimiz ülkede tarımın gelişimini bu kıymetli tarım aletleri üzerinden izleyeceklerdir. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve pandemi sürecinde tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu anladığımız bu süreçte fakültemizin her zaman yanında ve destekçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Hayırlara vesile olsun” dedi.

“76 adet ekipman sergileniyor”

Sergi salonu ile değerlerin gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli olacağını ifade eden Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu; “Ziraat Fakültesinin açılışından bu yana en anlamlı günlerden birini yaşıyoruz. Nazilli Pamuk Araştırma İstasyonu döneminde idari bina ve uzun yıllarda fakültemize dekanlık binası olarak hizmet etmiş olan bu tarihi binanın sergi salonu olarak açılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Yönetim olarak bizde bunu simgeleştirmek istedik. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öncülüğünde tarımsal geçmişimize ve kültürümüze sahip çıkmak çerçevesinde geliştirilen tarım aletleri sergi salonu projesi bu noktada çok önemli bir yer tutmaktadır. Yakın dönemimize ait tarım aletlerinin sergilendiği ve bugün birçok modern tarım aletlerinin ataları olan eski araçlar bugün hayata geçen tarım aletleri sergi salonu projesiyle hem kültürel geçmişimizin koruma altına alınması hem de bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından önemli rol oynayacaktır. Bugün burada geçmişte ve günümüzde kullanılan 76 adet alet ve ekipmanı fakültemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada hem geçmiş hem de geleceğimiz bir arada. Ülkemizde ziraat fakültesinde tarım aletleri müzesi sayıları oldukça sınırlıdır. Her ne kadar burayı müze ifadesi ile açmasak da bunun bir müze olduğunu biliyoruz ve önümüzdeki zamanlarda buranın daha da genişletilmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Burayı açarak fakültemizde hem cazibe merkezi yaratacağımızı hem de öğrencilerimize geçmişimizi ve günümüzü anlatacağını düşünüyorum. Bu eserlerin toplanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve sergi salonunun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Aldemir, beraberindeki heyet ile birlikte sergi salonunun açılış kurdelesini kesti. Sergi salonunu gezerek incelemelerde bulunan Rektör Aldemir, sergilenen tarımsal aletler hakkında bilgi aldı.