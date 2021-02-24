YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. ADÜ, geçmişten geleceğe ışık tutacak

ADÜ, geçmişten geleceğe ışık tutacak

24.02.2021 17:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADÜ Ziraat Fakültesi bünyesinde hayata geçirilen Tarım Aletleri Sergi Salonu, geçmişten geleceğe ışık tutacak.Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan Ziraat Fakültesi Tarım Aletleri Sergi Salonu’nun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

ADÜ Ziraat Fakültesi bünyesinde hayata geçirilen Tarım Aletleri Sergi Salonu, geçmişten geleceğe ışık tutacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan Ziraat Fakültesi Tarım Aletleri Sergi Salonu’nun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Geçmişten günümüze kullanılan tarım aletlerinin sergilendiği salonun, yeni nesil gençlere ve öğrencilere de ışık olması amaçlanıyor. ADÜ Ziraat Fakültesi Güney Kampüsünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; “Ziraat Fakültemizin geçmiş ve gelecek arasında kurduğu bu önemli köprü, hem fakültemizin hem de tarım ürünlerinin ülkemizde nasıl geliştiğini anlamak açısından fevkalade kıymetlidir. Geçmişi ile kurduğu bağı güçlendiremeyen toplumlar, bugünü yaşarken mutlaka eksik kalacaklardır düşüncesiyle mevcut oluşum gerçekleştirilmiştir. Övünürek söylemem gerekir ki, oluşturduğumuz bu sergi Türkiye’de Ziraat Fakülteleri arasında bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdadır. Ziraat Fakültemiz son dönemde çok önemli işler yapmaktadır. Öğrencilerimizin, sektörde diğer adaylardan bir adım önde olduklarının farkındayız. Eğitimin pratiğe geçişiyle daha donanımlı mezunlar vermeye de devam ediyoruz. Tüm fakültelerimizde uygulamaya koyduğumuz bu süreç, üniversitemizi de cazibe merkezi haline getirmektedir” dedi.
“Adeta zaman yolculuğu yaptırıyor”
ADÜ’nün en çok tercih edilen üniversiteler arasında olduğuna dikkat çeken Rektör Aldemir; “En çok tercih edilen üniversiteler arasında oluşumuz, doluluk oranlarımızın Türkiye’nin bizden çok daha erken kurulmuş üniversitelerin önünde oluşunun, hep bu çalışmaların birer meyvesi olduğunun farkındayız. Ziraat fakültemiz bin 800 dekar alanda üretim yapan, Türkiye’nin çiftlik içerisine kurulmuş tek fakülte olduğunu her konuşmamızda ifade etmekteyiz. Geçtiğimiz haftalarda Aydın’da ağırladığımız Tarım ve Orman Bakanımız gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek öğrencilerimize bir mesaj göndermiştir. Daha çok çalışın, merak edin, mutlaka dünya ile kendinizi entegre edin ve üretimin bir parçası olun diyerek Ziraat Fakültesi öğrencilerimize derin bir mesaj göndermiştir. Bugün Ziraat Fakültesi Tarım Aletleri Sergi Salonu’nun açılışı bizim için çok kıymetli. Burada yaklaşık 76 parça tarım aleti, geçmişle geleceği buluşturmaktadır. Gelişimin izlediği yolda bizlere adeta zaman yolculuğu yaptırmaktadır. Tarihi binamızda şimdi gençlerimiz ülkede tarımın gelişimini bu kıymetli tarım aletleri üzerinden izleyeceklerdir. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve pandemi sürecinde tarımın ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu anladığımız bu süreçte fakültemizin her zaman yanında ve destekçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum. Hayırlara vesile olsun” dedi.
“76 adet ekipman sergileniyor”
Sergi salonu ile değerlerin gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli olacağını ifade eden Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu; “Ziraat Fakültesinin açılışından bu yana en anlamlı günlerden birini yaşıyoruz. Nazilli Pamuk Araştırma İstasyonu döneminde idari bina ve uzun yıllarda fakültemize dekanlık binası olarak hizmet etmiş olan bu tarihi binanın sergi salonu olarak açılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Yönetim olarak bizde bunu simgeleştirmek istedik. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öncülüğünde tarımsal geçmişimize ve kültürümüze sahip çıkmak çerçevesinde geliştirilen tarım aletleri sergi salonu projesi bu noktada çok önemli bir yer tutmaktadır. Yakın dönemimize ait tarım aletlerinin sergilendiği ve bugün birçok modern tarım aletlerinin ataları olan eski araçlar bugün hayata geçen tarım aletleri sergi salonu projesiyle hem kültürel geçmişimizin koruma altına alınması hem de bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından önemli rol oynayacaktır. Bugün burada geçmişte ve günümüzde kullanılan 76 adet alet ve ekipmanı fakültemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada hem geçmiş hem de geleceğimiz bir arada. Ülkemizde ziraat fakültesinde tarım aletleri müzesi sayıları oldukça sınırlıdır. Her ne kadar burayı müze ifadesi ile açmasak da bunun bir müze olduğunu biliyoruz ve önümüzdeki zamanlarda buranın daha da genişletilmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Burayı açarak fakültemizde hem cazibe merkezi yaratacağımızı hem de öğrencilerimize geçmişimizi ve günümüzü anlatacağını düşünüyorum. Bu eserlerin toplanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve sergi salonunun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Rektör Aldemir, beraberindeki heyet ile birlikte sergi salonunun açılış kurdelesini kesti. Sergi salonunu gezerek incelemelerde bulunan Rektör Aldemir, sergilenen tarımsal aletler hakkında bilgi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk bitti mi?Aşk bitti mi?
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/

Aydın Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
06:20
Sabah
07:40
Öğle
13:27
İkindi
16:33
Akşam
19:03
Yatsı
20:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Er Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Ceyhan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

OKT Trailer geleceğe emin adımlarla ilerliyor

OKT Trailer geleceğe emin adımlarla ilerliyor

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 2020 üretim sezonunu değerlendirdi

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 2020 üretim sezonunu değerlendirdi

Kuşadası Belediyesi’nin turistik tesisleri de sezona hazırlanıyor

Kuşadası Belediyesi’nin turistik tesisleri de sezona hazırlanıyor

Aydınlı çocuklara giyecek yardımında bulunuldu

Aydınlı çocuklara giyecek yardımında bulunuldu

Nazilli HEM Müdürü Aydın’dan Açıköğretim sınavı uyarısı

Nazilli HEM Müdürü Aydın’dan Açıköğretim sınavı uyarısı

İngiltere seyahat kısıtlamasını kalkacağını açıkladı

İngiltere seyahat kısıtlamasını kalkacağını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.