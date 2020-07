ADÜ’de15 Temmuz şehit ve gazileri anıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz Öğrenci Şehit ve Gazi Aileleri Vefa Programı Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Programa; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, ADÜ Didim MYO Müdürü Evrim Kamacı, siyasi parti temsilcileri, akademik ve idari personel ile 15 Temmuz öğrenci şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Aziz Türk milletinin ve kahraman güvenlik güçlerinin hain darbe girişiminin karşısında gösterdiği onurlu duruşun, demokrasi zaferinin dördüncü yıldönümünde düzenlenen etkinlik, Didim Merkez Camii İmamı Muhammed Karagülle tarafından Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Ardından, 15 Temmuz Belgeseli ve şehit ve gazi olan öğrencilerin tanıtım belgeseli gösterimleri gerçekleşti.

‘Aziz milletimiz tarihimizin gurur dolu sayfasına bir yenisini ekledi’

Programın açılış konuşmasını yapan Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, milletimizin 15 Temmuz’da gösterdiği kahraman mücadele ile tarihimizin gurur sayfalarına bir yenisini eklediğini ifade etti. Türköz, “Hain darbe girişimine karşı duran aziz milletimiz canı pahasına inanına, ülkesine, devletine, demokrasisine geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır. Bu cennet vatanın kahraman evlatları bütün terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürecektir” sözlerinin ardından şehitlerimizi yad ederken, kahraman gazilerimize şükranlarını sunduğunu belirtti.

‘Yüce milletimiz hiç tereddüt etmeden canını verdi’

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 15 Temmuz 2016’da Cumhuriyeti ve onun değerlerini yok etmeye çalışan, milli iradeye darbe vurmaya çalışan hain bir şebekenin millet tarafından engellendiğini belirterek, “15 Temmuz’da vatan, millet ve bayrak diyen milletimiz sokaklarda şehit oldu. Konu vatan, bayrak ve millet ise yüce milletimiz bu konuda hiç tereddüt etmeden canını verdi” dedi.

‘Eşine rastlanmayan bir direnişe imza atmanın onurunu yaşıyoruz’

Cumhuriyetimizi ve aydınlık geleceğimizi yok saymaya çalışan hain şebekelere karşı her zaman dik durmaya devam edeceğimizi vurgulayan Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer tarafta dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe imza atmanın onurunu yaşıyoruz” diyerek şehitlere rahmet dileyip, gazilere de şükran ve minnet duyduğunu ifade etti.

“Milletimiz vakur, cesur tutumuyla tüm dünyaya örnek oldu”

Milletimizin vakur, cesur tutumuyla 15 Temmuz 2016’da tüm dünyaya örnek olduğunu belirten 15 Temmuz Gazisi Muhittin Şahbaz, cesur tutumuyla vatanına, milletine ve milli iradeye sahip çıkan aziz milletimizin onurlu duruşunu gelecek nesillere aktarmaktan şeref duyduğunu belirtti. Şahbaz, “Dillere destan kahramanlıklarıyla bedenlerini değerlere siper eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnet ile yad etmek bizim için bir gönül borcudur. 15 Temmuzları bir daha yaşamamak için bizlere düşen aklımızı, vicdanımızı sorgulamaksızın bir başkasına teslim etmemektir” dedi. Şahbaz, vatanın bekası uğruna can veren şehitlerimize rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler ve 15 Temmuz ruhunun her zaman canlı tutulmasını diledi.

“Vatan sevgisi bizde imandandır”

15 Temmuz şehidi Yasin Ağaroğlu’nun babası Osman Ağaroğlu, “Bu aziz vatanın, kalbi ay yıldızlı bayrağı için ürperen her evladı bir ölür bin dirilir. Vatan sevgisi bizde imandandır, kitabımızda şehit olmak vatan için ölmek vardır. Çünkü bizim için ölüm bir yok olmak değil, en büyük mertebelerden birisidir zira vatan sevgisi imandandır. Yurdumun üstünde tüten son ocak sönmedikçe kimsenin bu vatanın al bayrağını gönderden indirmeye, bu milleti esir etmeye ve bu vatanı işgal etmeye gücü yetmeyecektir çünkü bizde vatan sevgisi var” ifadelerini kullandı.

Şehit olan oğlu hakkında bilgi veren, duygu ve düşüncelerini paylaşan Ağaroğlu, “Bizi düşmanlara karşı üstün kılan en mühim esaslardan birisi ölürsem şehidim, kalırsam gaziyim idealindeki inançtır” diyerek şehitlik mertebesinin önemini vurguladı.

Program, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ve Didim MYO Müdürü Evrim Kamacı’nın şehit aileleri ve gazilere hediye takdimi ile sona erdi.