Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Af Kule Manastırı: Fethiye'nin saklı hazinesi

Af Kule Manastırı: Fethiye'nin saklı hazinesi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 11.01.2021 17:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Af Kule Manastırı: Fethiye'nin saklı hazinesi

Taşından toprağından tarih fışkıran Muğla'nın en güzel ilçelerinden biri olan Fethiye'ye geldiğinizde hem doğaya hem de tarihe doyuyorsunuz. Turkuaz rengi denizi, geçmişi asırlar öncesine dayanan tarihi ile Fethiye ülkemizin en güzel tatil noktalarından biri. Gezilecek görülecek harika yerlerinden biri olan Af Kule Manastırı tarihiyle şaşırtıyor, manzarasıyla büyülüyor.

Fethiye'ye geldiğinizde özellikle antik kültür açısından zengin bir hazinenin içinde buluyorsunuz kendinizi. Bu zenginliklerin en güzellerinden biri de Af Kule Manastırı. Muhteşem bir manzaraya sahip olan Af Kule Manastırı ile ilgili tüm detaylar aşağıda yer alıyor.

AF KULE MANASTIRI'NIN TARİHİ

Af Kule manastırı Ayios Elefterios denilen bir keşiş tarafından kayaların oyulmasıyla yapılmış bir manastır. Keşişler Hristiyanlığı içlerinde en iyi şekilde yaşamaya gayret eden bunun için inzivaya çekilip, günlerce tanrısal meditasyon yapan, manastırda yaşayıp hayatını Hristiyanlığın şekillerine göre yönlendiren kişiler olarak adlandırılıyor. Bu manastırı kuran keşişte herkesten uzak bir yaşam yolunu tercih ederek kendine bu manastırda yaşam alanı oluşturur. Rivayetlere göre bu keşisin hayatının sıkıntı içerisinde geçtiği ve burada çok çile çektiğinden bahsedilir.

afkule manastırı fethiye

Keşişin ölümünden sonra tek katlı olan manastır, üzerine bir kat ilave edilip sarnıcı da büyütülerek daha kullanışlı bir hale getirilerek işlevini sürdürmeye devam etmiş. Doğu Karadeniz'deki bir çok manastır gibi burası da manzara açısından oldukça güzel bir noktada.

AF KULE MANASTIRI NEREDE ?

Af Kule Manastırı, Muğla'nın Fethiye ilçesi sınırlarında yer alıyor. Kayaköy ve Gemiler Koyuna yakın konumda bulunan Af Kule Manastırı'na direk giden bir araç yolu bulunmuyor. Belli bir mesafesine kadar araç daha sonra ise yürüyerek bu güzel manastıra ulaşabilirsiniz. Özellikle yazın gidecekseniz yanınızda su bulundurun.

afkule manastırı giriş ücreti

AF KULE MANASTIRI'NA NASIL GİDİLİR ?

Af Kule Manastırı'na Nasıl Gidilir ? Af Kule Manastırı'nın belli bir yerine kadar dolmuş ya da aracınızla gidebilirsiniz. Daha sonra ise yürüyerek manastıra ulaşabilirsiniz.

afkule manastırı nerede

Dolmuş ile Af Kuleye ulaşmak için Fethiye Otogarından Kayaköy dolmuşlarına binmelisiniz. Son durağa kadar gittikten sonra, top sahası denilen yerde iniyorsunuz. İnince normal asfalt yolu takip ediyorsunuz, zaten tabela var. 600-700 metre gittikten sonra sağa doğru Af Kule tabelası olacak. Takip edin ve patikayı yoldan ilerleyin. Yolda ara ara kırmızı sarı işaretler var. O doğru yolda olduğunuzu gösterir. Normal yürüyüş patikası çok belli ufak yollara sapmayın. 1,5 km kadar ilerledikten sonra aşağıya doğru inmeye başlayacaksınız. Sağdan veya soldan fark etmez ancak soldan (bi kuyu var üstü tahta ile kapatılmış) giderseniz daha rahat bir iniş yolunuz olur. Kesinlikle düzgün bir ayakkabı ile inin. İniş yolunu takip edin. Son ana kadar manastırı göremeyeceksiniz. En son efsane manzarası ile manastır karşınızda olacak.

afkule manastırı

AF KULE MANASTIRI'NDA DALIŞ

Af Kule Manastırı'nın bulunduğu alan dalış için oldukça elverişli. Bu bölgedeki bir çok dalgıcın favori dalma noktası olan Af Kule Manastırı'nın bulunduğu alana tekne ile gitme fırsatınız olursa dalış için ekipmanınız hazır olsun. Masmavi güzel sular sizi bekliyor.

afkule manastırına nasıl gidilir

AF KULE MANASTIRI GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Af Kule Manastırı'nın herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. Bu güzel yeri ücretsiz şekilde gezebilirsiniz.

afkule

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
Tarihe yolculuk: Kral kaya mezarlarıTarihe yolculuk: Kral kaya mezarları
Kaz Dağları ile ilgili merak edilenlerKaz Dağları ile ilgili merak edilenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çıplak sahne itirafı olay oldu

Çıplak sahne itirafı olay oldu

Survivor 2021’e yorumlar gecikmedi!

Survivor 2021’e yorumlar gecikmedi!

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

İlginizi Çekebilir

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de...

Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de...

Diğer Haberler

Yapay karla sezonu açtı, en sakin dönemini yaşıyor! Kartalkaya nerede? Kartalkaya’da kar var mı? Kartalkaya Kayak Merkezi açık mı? İşte son durum!

Kayakseverler merak ediyor: Kartalkaya’da kar var mı?

Kral kaya mezarları: Pontus Krallığından günümüze

Tarihe yolculuk: Kral kaya mezarları

Hattuşaş Antik Kenti: Hititlerin başkenti

Bin tanrılı başkent: Hattuşaş

Sudan Piramitleri: Çölün ortasında saklı bir hazine

Sudan'ın saklı hazinesi: Piramitler

Düğmeli evler nerede? Ormana düğmeli evlerin özellikleri

Torosların özgün mimarisi: Düğmeli Evler

Kırmızı Oda ekrandaydı... 8 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.