Af Kule Manastırı: Fethiye'nin saklı hazinesi

Fethiye'ye geldiğinizde özellikle antik kültür açısından zengin bir hazinenin içinde buluyorsunuz kendinizi. Bu zenginliklerin en güzellerinden biri de Af Kule Manastırı. Muhteşem bir manzaraya sahip olan Af Kule Manastırı ile ilgili tüm detaylar aşağıda yer alıyor.
Af Kule manastırı Ayios Elefterios denilen bir keşiş tarafından kayaların oyulmasıyla yapılmış bir manastır. Keşişler Hristiyanlığı içlerinde en iyi şekilde yaşamaya gayret eden bunun için inzivaya çekilip, günlerce tanrısal meditasyon yapan, manastırda yaşayıp hayatını Hristiyanlığın şekillerine göre yönlendiren kişiler olarak adlandırılıyor. Bu manastırı kuran keşişte herkesten uzak bir yaşam yolunu tercih ederek kendine bu manastırda yaşam alanı oluşturur. Rivayetlere göre bu keşisin hayatının sıkıntı içerisinde geçtiği ve burada çok çile çektiğinden bahsedilir.
Keşişin ölümünden sonra tek katlı olan manastır, üzerine bir kat ilave edilip sarnıcı da büyütülerek daha kullanışlı bir hale getirilerek işlevini sürdürmeye devam etmiş. Doğu Karadeniz'deki bir çok manastır gibi burası da manzara açısından oldukça güzel bir noktada.
Af Kule Manastırı, Muğla'nın Fethiye ilçesi sınırlarında yer alıyor. Kayaköy ve Gemiler Koyuna yakın konumda bulunan Af Kule Manastırı'na direk giden bir araç yolu bulunmuyor. Belli bir mesafesine kadar araç daha sonra ise yürüyerek bu güzel manastıra ulaşabilirsiniz. Özellikle yazın gidecekseniz yanınızda su bulundurun.
Af Kule Manastırı'na Nasıl Gidilir ? Af Kule Manastırı'nın belli bir yerine kadar dolmuş ya da aracınızla gidebilirsiniz. Daha sonra ise yürüyerek manastıra ulaşabilirsiniz.
Dolmuş ile Af Kuleye ulaşmak için Fethiye Otogarından Kayaköy dolmuşlarına binmelisiniz. Son durağa kadar gittikten sonra, top sahası denilen yerde iniyorsunuz. İnince normal asfalt yolu takip ediyorsunuz, zaten tabela var. 600-700 metre gittikten sonra sağa doğru Af Kule tabelası olacak. Takip edin ve patikayı yoldan ilerleyin. Yolda ara ara kırmızı sarı işaretler var. O doğru yolda olduğunuzu gösterir. Normal yürüyüş patikası çok belli ufak yollara sapmayın. 1,5 km kadar ilerledikten sonra aşağıya doğru inmeye başlayacaksınız. Sağdan veya soldan fark etmez ancak soldan (bi kuyu var üstü tahta ile kapatılmış) giderseniz daha rahat bir iniş yolunuz olur. Kesinlikle düzgün bir ayakkabı ile inin. İniş yolunu takip edin. Son ana kadar manastırı göremeyeceksiniz. En son efsane manzarası ile manastır karşınızda olacak.
Af Kule Manastırı'nın bulunduğu alan dalış için oldukça elverişli. Bu bölgedeki bir çok dalgıcın favori dalma noktası olan Af Kule Manastırı'nın bulunduğu alana tekne ile gitme fırsatınız olursa dalış için ekipmanınız hazır olsun. Masmavi güzel sular sizi bekliyor.
Af Kule Manastırı'nın herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. Bu güzel yeri ücretsiz şekilde gezebilirsiniz.
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