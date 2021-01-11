Af Kule Manastırı: Fethiye'nin saklı hazinesi

Fethiye'ye geldiğinizde özellikle antik kültür açısından zengin bir hazinenin içinde buluyorsunuz kendinizi. Bu zenginliklerin en güzellerinden biri de Af Kule Manastırı. Muhteşem bir manzaraya sahip olan Af Kule Manastırı ile ilgili tüm detaylar aşağıda yer alıyor.

AF KULE MANASTIRI'NIN TARİHİ

Af Kule manastırı Ayios Elefterios denilen bir keşiş tarafından kayaların oyulmasıyla yapılmış bir manastır. Keşişler Hristiyanlığı içlerinde en iyi şekilde yaşamaya gayret eden bunun için inzivaya çekilip, günlerce tanrısal meditasyon yapan, manastırda yaşayıp hayatını Hristiyanlığın şekillerine göre yönlendiren kişiler olarak adlandırılıyor. Bu manastırı kuran keşişte herkesten uzak bir yaşam yolunu tercih ederek kendine bu manastırda yaşam alanı oluşturur. Rivayetlere göre bu keşisin hayatının sıkıntı içerisinde geçtiği ve burada çok çile çektiğinden bahsedilir.

Keşişin ölümünden sonra tek katlı olan manastır, üzerine bir kat ilave edilip sarnıcı da büyütülerek daha kullanışlı bir hale getirilerek işlevini sürdürmeye devam etmiş. Doğu Karadeniz'deki bir çok manastır gibi burası da manzara açısından oldukça güzel bir noktada.