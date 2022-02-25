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AFAD Başkan Yardımcısı Taşdelen'den enerji sektörüne "iklim değişikliği" uyarısı:

25.02.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Enerji sektöründe kritik altyapıları belirleyerek karşı karşıya olduğumuz iklim değişikliği kaynaklı riski bilmek ve buna karşı gerekli önlemleri zaman kaybetmeden almak zorundayız"

İZMİR (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, "Enerji sektöründe kritik altyapıları belirleyerek karşı karşıya olduğumuz iklim değişikliği kaynaklı riski bilmek ve buna karşı gerekli önlemleri zaman kaybetmeden almak zorundayız." dedi.

AFAD, Avrupa Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü desteğiyle "İzmir-Aliağa Bölgesinde Enerji Sektörü Özelinde Kritik Altyapılara İklim Değişikliğinin Etkisi" semineri düzenlendi. Çalışma kapsamında İzmir'de iklim değişikliğine bağlı afetler açısından kritik altyapı risk analizleri yapılması, kritik varlıkların belirlenmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Seminerin bir otelde düzenlenen kapanışında konuşan Taşdelen, afetlerde can, mal kaybını önlemek ve azaltmak için altyapı çalışmaları hazırladıklarını belirtti.

Türkiye'de geçmiş yıllarda büyük depremler yaşandığını hatırlatan Taşdelen, AFAD'ın, afet öncesi yapılacaklar üzerinde çalıştığını, risk azaltmanın can ve mal kaybını önlemede daha etkili bir yöntem olduğunu söyledi.

Riski azaltmanın sadece AFAD'ın ya da bakanlığın sorumluluğunda olmadığını vurgulayan Taşdelen, afetlerden korunma sorumluluğunun bütüncül bakış açışını gerektirdiğini kaydetti.

Taşdelen, 2021'in salgının yanında yaşanılan en sıcak yıllardan biri olarak kayıtlara geçtiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"AFAD olarak 2021 yılında 1760 olaya müdahale edildi. 2021'in zor bir yıl olmasının nedenlerinden biri de iklim değişikliği ile ilişkilendirilebilecek olması. Günümüzde iklim değişikliğinin etkileri, kuşku duyulmaz bir şekilde ülkeleri etkisi altına almaya başladı. Hayatın tüm alanında bu olumsuz etkileri yaşıyoruz. Enerji sektöründe kritik altyapıları belirleyerek karşı karşıya olduğumuz iklim değişikliği kaynaklı riski bilmek ve buna karşı gerekli önlemleri zaman kaybetmeden almak zorundayız."

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Türkiye'nin sürekli afetlere maruz kaldığını vurguladı.

Afete hazırlıklı olmak gerektiğini ifade eden Köşger, "AFAD, afetle ilgili bütün katmanları ele alıyor ve değerlendiriyor. Aliağa bölgesinde enerji sektöründe kritik altyapılara iklim değişikliğinin etkisini tartışır hale gelmişiz. Bu önemli bir şey. Bunu her aşamasıyla ciddiye almamız lazım. Afetin riskini minimize etmek için afet olmadan önce yapacağımız çalışmaları, bu toprağın, bu coğrafyanın bu realitesini göz önünde bulundurarak yapmalıyız." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı ise 2022'nin "Afet Tatbikat Yılı" ilan edildiğini ve sene içinde çeşitli çalışmalar gerçekleştireceklerini belirtti.

Seminere, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcileri katıldı.

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