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AFAD, boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı:

10.06.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Olası boğulma vakalarının önüne geçmek için öncelikle tehlikeli ve can kurtaranı olmayan sularda yüzmemeliyiz"

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaz mevsiminin gelmesiyle vatandaşların güvenli şekilde yüzebilmeleri için boğulmalara karşı uyarılarda bulundu.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, boğulma vakalarında her yıl yaz aylarının gelmesiyle önemli bir artış yaşandığı belirtildi.

Bütünleşik afet yönetimi anlayışı çerçevesinde, önceliğin "önlemeye" ve "tedbir almaya" verildiği vurgulanan açıklamada, "Olası boğulma vakalarının önüne geçmek için öncelikle tehlikeli ve can kurtaranı olmayan sularda yüzmemeliyiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yüzey akıntısı az gibi görünse bile akarsulara girmenin tehlikeli olduğu, sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzülmemesi gerektiği, yalnızken deniz, göl, gölet, sulama kanalı ve akarsulara girilmemesinin önemli olduğu kaydedildi.

Baraj ve göllerin zeminlerinin genellikle bataklık olduğu hatırlatılan açıklamada, bu gibi yerlerde suya girilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

- Kurtarma anında yapılması gerekenler

Açıklamada azaltılan risklere rağmen boğulma ihtimaline karşı kurtarma anında yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

"Bulunduğumuz yer ile suda boğulan kişi yakın mesafede ise öncelikle kişiye uzun bir çubuk, ip ya da ipe bağlı can simidi, arabaların yedek lastiği gibi materyalleri atarak ulaşmaya çalışmalıyız. Boğulan kişinin bulunduğu yer karaya uzak bir mesafede ise yanımıza can simidi alarak yüzmeli boğulmakta olan kişinin can simidine tutunmasını ve yüzerek karaya çıkmasını sağlamalıyız. İyi bir yüzücüysek boğulmakta olan kişiyi yüzü yukarı gelecek şekilde döndürmeli ve bileğinden ya da saçından tutarak karaya çekmeliyiz. Boğulan kişinin baş ve gövdesi düz bir çizgide olacak şekilde mümkünse iki kişi ile karaya çıkarmalıyız."

- Zaman geçirmeden tıbbi yardım istenmeli

Kurtarma süreçlerinde, yüzme bilen ve bu konuda eğitim görmüş kişilerin görev almasının çok önemli olduğu belirtilen açıklamada, aksi halde kurtarıcının da boğulabileceğinin unutulmaması gerektiği hatırlatıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren kişi karaya çıkarıldığı anda zaman geçirmeden tıbbi yardım istenmesi ve söz konusu kişinin yaşamsal bulgularının değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, suni solunum gerçekleştirilmesinin önemli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, boğulma anında uygulanan her bir bilinçli davranışın can güvenliği için önemli olduğunun altı çizildi.

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