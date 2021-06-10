AFAD, boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı:

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaz mevsiminin gelmesiyle vatandaşların güvenli şekilde yüzebilmeleri için boğulmalara karşı uyarılarda bulundu.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, boğulma vakalarında her yıl yaz aylarının gelmesiyle önemli bir artış yaşandığı belirtildi.

Bütünleşik afet yönetimi anlayışı çerçevesinde, önceliğin "önlemeye" ve "tedbir almaya" verildiği vurgulanan açıklamada, "Olası boğulma vakalarının önüne geçmek için öncelikle tehlikeli ve can kurtaranı olmayan sularda yüzmemeliyiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yüzey akıntısı az gibi görünse bile akarsulara girmenin tehlikeli olduğu, sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzülmemesi gerektiği, yalnızken deniz, göl, gölet, sulama kanalı ve akarsulara girilmemesinin önemli olduğu kaydedildi.

Baraj ve göllerin zeminlerinin genellikle bataklık olduğu hatırlatılan açıklamada, bu gibi yerlerde suya girilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

- Kurtarma anında yapılması gerekenler

Açıklamada azaltılan risklere rağmen boğulma ihtimaline karşı kurtarma anında yapılması gerekenler şöyle sıralandı: