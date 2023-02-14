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AFAD eleştirisi yapan Yasmin Erbil gelen tehdit mesajını ifşa etti!

14.02.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de herkes gibi sosyal medya hesabından depremzedeler için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Zaman zaman AFAD'ın koordine olmasına dair eleştirileri de paylaşan Erbil gelen bir tehdit mesajını ifşa etti.

AFAD eleştirisi yapan Yasmin Erbil gelen tehdit mesajını ifşa etti!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle mücadele ediyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği ve binlercesinin de yaralı olduğu yıkımın ardından vatandaşlar seferber oldu.

Afet bölgesindeki yaraları sarmak için herkes elinden geleni yapıyor. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de zaman zaman desteğini sosyal medya paylaşımlarıyla gösteriyor.

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Erbil zaman zaman da AFAD'ın koordine olmasına dair yapılan eleştirileri paylaşıyor. Böyle bir eleştiriyi paylaşan Yasmin Erbil'e bir kişi tehdit yağdırdı.

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Genç oyuncu da o mesajları ifşa ederek "Tehdit show" yazdı. Küfürlü sözlerin dikkat çektiği mesajı görenler Erbil'e destek oldu.

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