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Depremzedeler için yemek yapan Mehmet Yalçınkaya'yı kızdıran yorum!

14.02.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma sebep oldu. MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya acı görüntüler sonrası ekibini toplayıp sahra mutfağı kurdu. Günlerdir afet bölgesinde olan Mehmet Şef gelen bir yorumla çileden çıktı.

Depremzedeler için yemek yapan Mehmet Yalçınkaya'yı kızdıran yorum!

Kahramanmaraş merkezli deprem Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Tüm Türkiye afet bölgeleri için seferber olurken ünlü şef Mehmet Yalçınkaya da soluğu afet bölgesinde aldı.

Depremzedeler için kurulan dev kazanlarda gün boyu çorbalar, yemekler, pilavlar pişiren Mehmet Yalçınkaya, kendisine yapılan yorum karşısında ise çileden çıktı.

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Sahra mutfağından bir paylaşım yapan Mehmet Şef'e bir takipçi "Umarım o yemekler bürokratlara değil depremzedelere pişiyordur" yazınca ünlü şef çıldırdı.

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Günlerdir deprem bölgesinde olan şef bu yoruma "Allah sizi bildiği gibi yapsın ne diyeyim" tepkisini verdi.

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