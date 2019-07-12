Mynet Trend

AFAD, kafasına cips poşeti geçen tilkiyi ve kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtardı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 12.07.2019 16:15 | Son Güncelleme

Tunceli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, kafasına cips poşeti geçen tilkiyi ve kayalıklarda mahsur kalan keçiyi kurtardı.

Tunceli İl AFAD Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sadece zorda kalan insanlar için değil aynı zamanda hayvanlar için de seferber oluyor. Geçtiğimiz günlerde Ovacık İlçesi’ne bir olaya giden ve aralarında İl AFAD Müdürü Cem Erdoğan’ın da bulunduğu ekip, kara yolunda kafasında cips poşeti olduğu için hareket edemeyen bir yavru tilkiyle karşılaştı.

RASTGELE ATILAN ÇÖPLER YABAN HAYVANLARI İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Araçtan inen İl Müdürü Erdoğan, yavru tilkinin kafasındaki poşeti çıkararak doğaya saldı. Öte yandan ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında bulunan kayalıklarda mahsur kalan keçi için de seferber oldu. Sahibinin ihbarı üzerine botla bölgeye giden ekipler, mahsur keçiyi kayalıklardan indirdi. Çevreye rastgele atılan atıkların yaban hayvanlar için tehlike oluşturduğunu belirten ekipler, bu konuda duyarlı olunmasını istedi. (İHA)

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılarAdana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar
Rus uzay bilimci: Dünya'nın ikizini...Rus uzay bilimci: Dünya'nın ikizini...
Tartışma yaratan S-400 hava savunma sistemi nedir? Özellikleri nelerdir?Tartışma yaratan S-400 hava savunma sistemi nedir? Özellikleri nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunceli AFAD Tilki keçi kurtarma hayvan Yaban

En Çok Okunan Trend Haberler

10 bin liralık borcu hayatını kararttı! Sakın bu hataya düşmeyin

10 bin liralık borcu hayatını kararttı! Sakın bu hataya düşmeyin

Koray Avcı'dan oryantal dans! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Koray Avcı'dan oryantal dans! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Gizli sevgilisiyle oda kiraladı, sonrasında olanlar kan dondurdu

Gizli sevgilisiyle oda kiraladı, sonrasında olanlar kan dondurdu

O ülkede erkekler kadınlardan daha çok tacize uğruyor!

O ülkede erkekler kadınlardan daha çok tacize uğruyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus uzay bilimci: Dünya'nın ikizini...

Rus uzay bilimci: Dünya'nın ikizini...

Tartışma yaratan S-400 hava savunma sistemi nedir? Özellikleri nelerdir?

Tartışma yaratan S-400 hava savunma sistemi nedir? Özellikleri nelerdir?

15 gün sonra sahiplerini gören hayvanlar sevgilerini böyle gösterdi

15 gün sonra böyle karşıladılar

Büyükada'da fayton faciası kamerada

Fayton faciası kamerada

İçine anneannesinin ruhu kaçtı deyip karısını öldürdü!

İçine anneannesinin ruhu kaçtı deyip karısını öldürdü!

Küçük çocuk keçiyle birlikte salıncakta böyle sallandı

Keçiyle birlikte salıncağa bindi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.