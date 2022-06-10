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Afara'nın konukları kimler? 10 Haziran Afara yeni bölüm konukları kimler oldu? 10 Haziran 2022 Cuma

10.06.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afara'nın konuklarının kimler olduğu, sevilen programın takipçileri tarafından merak konusu oldu. Uğur Aslan'ın sunumuyla ekrana gelen eğlence programı Afara'nın 10 Haziran konukları arasında birbirinden değerli isimler yer alıyor. Peki, Afara'nın konukları kimler? İşte 10 Haziran Afara yeni bölüm konukları...

Afara'nın konukları kimler? 10 Haziran Afara yeni bölüm konukları kimler oldu? 10 Haziran 2022 Cuma

Afara'nın 10 Haziran 2022 Cuma günkü konuklarının kimler olduğu izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Uğur Aslan'ın sunuculuğunu yaptığı Afara programında bu hafta yine eğlenceli ve neşeli anlar yaşanacak. Programa katılan ünlü konuklar izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Peki, Afara'nın konukları kimler? İşte 10 Haziran Afara yeni bölüm konukları...

AFARA'NIN KONUKLARI KİMLER?

Afara'nın 10 Haziran Cuma günü ekrana gelecek olan 9. bölümünün konukları Tansel Öngel, Şebnem Dönmez ve Berkay olacak.

Afara'nın konukları kimler? 10 Haziran Afara yeni bölüm konukları kimler oldu? 10 Haziran 2022 Cuma

TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

24 Eylül 1976 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Tansel Öngel, 2000 senesinde Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başlamıştıt. Hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevine devam etmektedir. Bazı TV dizilerinde rol alan başarılı oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynamıştır.

Daha sonra Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırmıştır. Öngel, Yaz'ın Öyküsü isimli yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.

Son olarak Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerini canlandırdığı TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandırmıştır.

Afara'nın konukları kimler? 10 Haziran Afara yeni bölüm konukları kimler oldu? 10 Haziran 2022 Cuma

ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR?

Şebnem Dönmez, 17 Mayıs 1974’de Salzgitter Almanya'da dünyaya geldi. 1996’da Murat Başoğlu ile sunuculuğunu yaptığı Sabah Şekerleri ile kamera karşısına geçen oyuncu çıkış yakaladı. İkili 1997’de Görevimiz Tehlike isimli Star TV yarışmasını sundu. 90’larda birçok programın sunuculuğunu yapan Şebnem Dönmez 2000'lerde film ve dizilerde yer aldı ve oyuncu olarak gösterdiği performans ile gündeme geldi. Televizyon kariyerini Aslı ile Kerem, Ölümsüz Aşk, Neredesin Firuze, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü gibi projelerde rol alarak sağlamlaştırdı. Live Earth temsilcisi Dönmez, Al Gore tarafından gerçekleştirilen toplantıda basın sözcüsü oldu. Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Medcezir, Avlu ve Zemheri dizilerinde oynadı. Oyuncu, 2020 yılında Sakıp Sabancı Müzesi Akış/Flux adlı sergide performans gerçekleştirdi. 2004’te dünya evine giren oyuncu, yönetmen eşi Ezel Akay ile 2007 yılında boşandı. Birçok programın sunuculuğu yapan Şebnem Dönmez 15 dizi, 8 sinema filmiyle birlikte kliplerde de yer almıştır.

Afara'nın konukları kimler? 10 Haziran Afara yeni bölüm konukları kimler oldu? 10 Haziran 2022 Cuma

BERKAY KİMDİR?

Berkay Şahin, 1981 yılında Ankara‘da doğmuştur. Aslen Artvin, Arhavilidir. 1996 yılından beri annesiyle beraber İzmir‘de yaşamıştır. 2009 yılından beri de İstanbul‘da yaşamaktadır. Albüm çalışmalarından önceleri, Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne aldı.

2010 yılında çıkan ilk albümü “Ele İnat” ile ‘en iyi sanatçı' ödülüne layık görüldü. İkinci albümü “Aşk Sadece” 2012 yılında yayınlandı.

2013 yılının sonlarında Berkay Şahin, futbolcu Caner Erkin‘in modacı eşi Asena Erkin ile adı birlikte anıldı ancak iddiaları da kesin bir dille yalanladı.

Berkay Şahin, 30 Ağustos 2016 yılında Özlem Katipoğlu ile Bodrum’da evlendi.

ALBÜMLERİ

2010 – Ele İnat
2012 – Aşk Sadece
2013 – Doksana Bir Kala

ÖDÜLLERİ

2011 – 14. İstanbul Fm Altın Ödülleri (İFA), En İyi Çıkış Yapan Sanatçı – Erkek
2011 – Kral TV Müzik Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
2011 – A.G.D Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
2011 – Türkiye Engelliler Derneği Yılın En'leri,En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı
2011 – 38. Altın Kelebek Ödülleri, Türk Pop Müziği En İyi Çıkış Yapan Solist
2011 – Taksiciler Günü Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
2012 – İstanbul Kültür Üniversitesi, Yılın Pop Sanatçısı

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Şebnem Dönmez
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