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Afet Eş Anlamlısı Nedir? Afetin Eş Anlamlısı Kelime ve Cümle İçinde Örnek Kullanım

24.07.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözcükler ve kullanım alanları birbirinden farklılık gösteriyor olsa dahi bir kelime, birbirine zıt iki anlamı da kapsıyor olabilmektedir. Afet sözcüğünün Türkçede genel kullanımı olumsuz bir ifadeyi karşılaması olumlu bir diğer anlamıyla kullanılması anlam karmaşasına sebep olmaktadır. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri ile kullanmak çok daha yararlı olacaktır. Afet eş anlamlısı nedir? Afetin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım nasıl olmalıdır?

Afet denilince kelimenin ilk akla gelen anlamı yıkıcı doğa olaylarıdır. Bu sebeple kelime, olumsuz çağrışımlarsa sebep olmaktadır. Bu olumsuz çağrışımlar sebebiyle afet kelimesinin cümle içinde kullanımı istenilen duygu ve düşünceyi yeterince iyi ifade edemeyebilir. Bu sebeple eş anlamlı kelimelerle birlikte kullanmak anlatımın güçlenmesine ve istenmeyen çıkarımlara engel olabilmektedir.

Afet Eş Anlamlısı Nedir?

Türkçede afet kelimesinin eş anlamı olan 3 sözcük bulunmaktadır. Afet, en genel anlamıyla günlük hayatta yaşanan çeşitli yıkıcı doğa olaylarını belirtmek için kullanılır. Kelimenin bu anlamından yola çıkarak anlatının istenilen bir şekilde devam edebilmesi için afet eş anlamlısı olan diğer kelimelerle birlikte kullanmak avantaj sağlayabilmektedir. Afet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler yıkım, facia ve kırandır. Cümle içinde afet kelimesinin yerine kullanıldığında anlatım bozukluğuna sebep olmazlar. Bu nedenle afetin eş anlamlısı olan bu kelimeleri tercih etmek güçlü bir anlatıma sahip olma fırsatı sunar.

Afetin Eş Anlamlısı Kelime ve Cümle İçinde Örnek Kullanım Nasıl Olmalıdır?

Afetin eş anlamlıları ile örnek cümleler kurmak istenirse şu şekilde sıralanabilir:

  • Yıkım, dere yatağına inşa edilmiş onlarca eve günlerce süren yağışlarla birlikte gelmişti.
  • Yaşanan deprem yıkımının ardından memleketin dört bir yanından yardım toplanmıştı.
  • Bulmaca çözerken afet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir sorusuna verdiği kıran cevabı annesini şaşırtmıştı çünkü daha önce duymamıştı.
  • Dünyanın dört bir yanından gelen facia haberleri karşısında ortamda endişe hakimdi.
  • Faciaları önlemek için geliştirilen yöntemlerin yetersiz kalması büyük çaplı bir yıkıma sebep oldu.

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