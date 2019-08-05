Afili Aşk'ta Ayşe ve Kerem'in öpüşme krizi! Afili Aşk 9. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 9. yeni bölümüyle 7 Ağustos Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

Afili Aşk 9. bölümde, Şirketin çekeceği reklam filminde önce Kerem'in oynaması kararlaştırılıyor ardından partneri olarak Ayşe'nin de oynamasına karar veriliyor. Kerem ve Ayşe, kendilerine gelen oyunculuk teklifini kabul ediyor. İlk olarak bu duruma şaşırsa da çekimler sırasında birbirlerine ayak uyduruyor. Reklam filminin ön hazırlıklarını yapan Volkan, Kerem ve Ayşe'nin öpüşmesini isteyince olanlar oluyor! İkilinin arasındaki gerilim iyice büyüyor. Kerem ve Ayşe ne yapacak? Birbirlerine hissettikleri duygular ortaya çıkacak mı?

Afili Aşk yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00'da Kanal D'de!

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kerem ve Ayşe arasında giderek artan duygusal yakınlık beklenmedik bir sona yol açıyor. Kerem, Ayşe'ye karşı duyguları olduğunu fark ediyor. Bunu kabullenemeyen Kerem giderek agresif bir tavra bürünüyor ve bu halleri dikkat çekmeye başlıyor.