Afili sözler: Birbirinden fiyakalı sözler

Birbirinden afili sözler ile kendinizi çok iyi bir şekilde ifade edebilirsiniz. Sizin için listelediğimiz afili sözler arasından size uygun olanları seçin. Her zamankinden daha havalı ve fiyakalı görüneceğinize eminiz. Buyurun başlayalım.

Afili Sözler

Afili sözler sayesinde çevrenizdeki insanlara arzu ettiğiniz mesajı verebilirsiniz.

Kimse kimseyi küçümseyecek kadar büyük değildir. Küçümsediğin şeyler belki bazıları için büyük anlarlar taşıyordur.

Aşk, sevda ve beklemek. Bazen acı, bazen rüya seni sevmek.

Benim düşüncelerim söylediklerimde değil, sustuklarımda gizlidir. Beni dinlemek işe yaramaz bazen.

Uğraşarak düzeltemediğimizi vazgeçerek bitirdik.

Sen sabırlı ol, devran dönecektir. Yaşadıkların bir kazanç ve bunu fark edeceksin.

İlk tanıdığım halini özlüyorum, gözlerinin güldüğünü, heyecanlı hallerini hatırlıyorum.

Ben hak edene yüreğimi, hak etmeyene yokluğumu ve anlayana dostluğumu bırakırım.

Eğer ilerlemek istiyorsan birkaç adım geriye gitmeyi göze almalısın. En büyük sıçrayışlar için her zaman geriye doğru olan adımlarından destek alırsın çünkü.

İnsan rol yaptığında çok belli oluyor. Bazıları karakterli rolü yapıyor mesela.

Eğer gerçek sevgiden söz ediyorsan mesafelerin hiçbir önemi yoktur.

Sizin için çırpınan birinin kanatlarını kırmayın.

Gidecek yeri değil, kalacak yeri olmalı insanın. Zor zamanında sığınabilmeli bir çatının altına.

Onursuz bir kazanç, onurlu bir kaybedişten çok daha kötüdür. Bazen insan kazanmak yerine kaybetmeyi göze alabilmelidir.

Gönlü güzel olan her yeri kendisi gibi güzelleştirir, ve insan yaşadığı yere göre değil, taşıdığı yüreğe göre yaşar.

Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızlı çarpma. Bir gün geri dönmem gerekebilir.

Elinden geliyorsa kimseyi üzme. Bırak onlar seni üzsün çünkü acının sonu vardır ama pişmanlık hep kalır.

Üzüldüğüm zaman yanımda yoksan sevindiğim zaman gölge yapmayacaksın.

Tek bir şey yüzünden delirmez insan, cümbür cemaat gelmiştir gelen.

Hiçbir şey düşündüğünüz gibi değildir, her şey yaşanmışlıklarla ve kaderle ilgilidir.

Kısa afili sözler ile mesajlarınızda da oldukça havalı görünebilirsiniz.

Güzel olan her şey iyi değildir.

Durgun insanların yaşanmışlığı fazladır.

Bazı insanlar birbirine aittir, kavuşamasalar da.

Herkesin yaşattığı her şey, bir gün kendi sınavı olacaktır.

Vicdanınızı bahanelerle avutamazsınız.

Kızıyorsam değil, susuyorsam bitmiştir olay.

Hep sabrediyorum, delirmem muhteşem olacak.

Merhamet, yüreğin süsüdür.

Yola inanmışlar ile çıkılır, ikna olmuşlarla değil.

Bilemezsin, gülüşünde açan çiçeklerin gönlümü ne hoş ettiğini.

Güzel görmek istiyorsan güzel bakacaksın, güzel yüz aramayacaksın.

İyi olmak yetmiyor bu devirde. Bir saf arıyor insanlar, işlerini görebilmek için.

İnsan, tuhaf bir varlıktır. Kendisine değer verenden kaçar, eziyet edeni sever.

Cahiller çoğalınca bilenler garip olur.

Hayatta geç kalmışlıktan daha kötü bir uygu yoktur.

Herkesin yeniden başlamak için bir sona ihtiyacı vardır.

Bir çiçeğe su vermeye gücün yoksa sevmeye de kalkışmayacaksın.

Hissetmenin rengi olmalı. Bazen siyah hisseder insan, bazen beyaz.

Birbirinden afili Instagram sözleri ile Instagram paylaşımlarınızı daha özgün hale getirebilirsiniz.

Çikolata yerken bile mutlu olan bir kadını mutlu edememek sizin başarınızdır.

Ne zaman imkansızı seversen işte o zaman gerçekten seversin.

Destek olmadığında köstek de olmayacaksın.

Bazen altını çizersin cümlelerin, bazen altını.

Bu dünya acılardan kaçamayacak kadar küçük, kaybettiklerini bir daha bulamayacak kadar da büyüktür.

Nefret etmeye bile üşendiğim insanlar var. Benden uzakta, istedikleri yerde olsunlar.

Tavırlarım umursamaz değil, siz gereksiz samimiyetlere alışmışsınız.

Aklın ve fikrin olmadığın yerde her şey çok daha kolaydır.

Her yer karanlık, içim umut dolu.

Yapamayacağımı söylemeniz hoşuma gidiyor. Birilerini şaşırtmadıktan sonra bir şey başarmanın ne anlamı var?

Çiçek kuruduktan sonra yağmur yağsa ne olur?

Vazgeçtiklerimi bilselerdi insanlar kendilerini vazgeçilmez sanmazlardı.

Kimseye bağlı olmamak büyük rahatlık. Her şey kafana göre, keyfin nasıl isterse öyle oluyor her şey ve kimseye hesap vermiyorsun.

Herkes kendi işine bakarsa kimse işsiz kalmaz bence.

Bir şey seni bir kere bile gülümsetebiliyorsa ondan hiçbir zaman pişman olma.

Sabretmeye alıştık biz ve asla şikayetçi de değiliz.

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