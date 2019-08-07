Afiyetle yenir: Süt böreği nasıl yapılır?

Süt böreği ya da süt helvası olarak bilinen yöresel tarifimiz, aslında tatlı bir tarif. İsmi sizi yanıltmasın. Görüntüsü böreğe benzediği için kimi bölgelerde bu isimle biliniyor. İşte üzeri nar gibi kızarmış, afiyetle yiyebileceğiniz pratik ve enfes bir tat:

MALZEMELER

3 yemek kaşığı tereyağı

6 su bardağı süt

7 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı toz şeker

4 adet yumurta

PÜF NOKTASI

Tereyağını çok fazla yakmadan ısıtmaya özen gösterin.

YAPILIŞI

Isıya dayanıklı bir fırın kabına aldığınız 3 yemek kaşığı tereyağını 180 derece fırında, 5 dakika kadar ısıtın.

Sütü derin bir tencereye alın. Un, toz şeker ve yumurtaları ekleyin.

Tüm malzemeyi pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıp kısık ateşte pişmeye bırakın.

Koyu bir kıvam alan karışımı ocaktan alıp hafif yanık bir görüntü alan tereyağının üzerine azar azar ekleyin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 20 dakika kadar pişirip üzeri kızardıktan sonra ılık olarak servis edin.



