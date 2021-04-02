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Afobe, Sivasspor maçında forma giyemeyecek

02.04.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un golcüsü Benik Afobe, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

Afobe, Sivasspor maçında forma giyemeyecek

Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavililerin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Afobe'nin 19 yaş altı takımı ile yapılan antrenman maçında sol omuzuna darbe alarak sakatlandığını hatırlattı.

Tedavisine başlanan futbolcunun durumuyla ilgili değerlendirme yapıldığını kaydeden Çelik, "Futbolcumuzun omuz kapsülünde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuz, Sivasspor kamp kadromuzdan çıkartılmıştır" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Süper Lig Trabzonspor Benik Afobe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
hani sağ bek bindirirken topu kontrol etmekle zaman kaybetmesin ve orta yaptığında top havalanmasın diye pası hafif falsolu son anda bekten uzaklaşacak şekilde atarsın.bu sezon bu paslardan hiç yok,yani şöyle atayım da şunu yapsın pası yok sadece tek pas aldım verdim.attığın pas alan adamın işini kolaylaştırsın pası değil çünkü bir plan yok,nwakeme,ekuban,djanny e topu ulaştıralım artık onlar ne yaparsa.
ayrıca öndeki adamlara pas şiddetli atılır lan,bunların mücadelesi zamanla,sen o pası yavaş atınca adama zaman kaybettiriyorsun,bir yerinden cart diye müdehale geliyor.adamın ayağına pas atma şut at,o her türlü alır o topu.sen adama ne kadar düşünecek zaman verirsen o top onun için o kadar yavaşlar.forvet için şiddetli pasları kontrol etmek daha kolay,kaçırmak için güç uygulamana gerek yok bir defa,topun kendi ivmesi var.

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