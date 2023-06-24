Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in dudak dudağa görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü! Demet Akalın'dan bomba yorum

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdikleri Seyran ve Ferit karakterleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşk yaşadığını kanıtlayan dudak dudağa görüntüleri yayınlandı. Görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu her defasında aşklarını inkar etmişlerdi. Dizi başladığında Mert Yazıcıoğlu ile sevgili olan güzel oyuncu kısa sürede ayrılmıştı.

Ayrılığa sebep olarak Mert Ramazan Demir gösterilse de iki isim de bir türlü kabul etmemişti. Aşk sonunda belgelendi ve birlikte tatile giden ikili denizde öpüşürken görüntülendi.

Ünlü çiftin bu görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar; 'Çok sevindim', 'Çok mutlu olun çok', 'Süper yakışıyorlar' gibi olumlu yorumlar yaparken bazı kullanıcılar ünlü çifti ağır eleştirdi ve 'Sevgilinizi yakın arkadaşınızla aynı ortama getirmeyin', 'Bu hikayede yanan Mert Yazıcıoğlu oldu', 'Arkadaşına bile güvenmeyeceksin' gibi yorumlar yaptılar.

Ünlü isimlerden de yorumlar gecikmedi. Görüntüleri gören Demet Akalın ve Aynur Aydın yorum yapmaktan kendilerini alamadılar.

Demet Akalın sanki bu anı beklercesine "Ayy çok şükür" yorumunu yaptı.

Güzel popçu Aynur Aydın ise "En son Behlül & Bihter öpüştüğünde bu kadar rahatlamıştım" yorumunu yaptı.



