Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir evlendi mi? Tatil pozları gündemde

'Yalı Çapkını' dizisinde başrol oynayan iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gündemden düşmüyor. Hem dizideki performansları hem de aşklarıyla gündeme gelen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in gizlice evlendiği iddia edildi.

"Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu evlendi mi?" merak edilirken çift tatilde görüntülendi. Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Ramazan Demir, İspanya-Marbella’da yaptıkları tatil sırasında Rus hayranları tarafından yakalandı.

Balayı yaptıkları iddia edilen çifte yakın kaynaklar evliliğe dair de açıklamada bulundu.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; "Evlilik doğru değil, evlenmediler. İspanya'da sadece tatildeler."







