MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir evlendi mi? Tatil pozları gündemde

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir evlendi mi? Tatil pozları gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.06.2024 07:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını setinde tanıştıktan bir süre sonra dudak dudağa yakalanan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir sezon finali sonrası soluğu tatilde aldı. Çiftin evlendiği iddiaları gündemdeyken ikilinin keyifli halleri dikkat çekti.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir evlendi mi? Tatil pozları gündemde

'Yalı Çapkını' dizisinde başrol oynayan iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gündemden düşmüyor. Hem dizideki performansları hem de aşklarıyla gündeme gelen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in gizlice evlendiği iddia edildi.

"Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu evlendi mi?" merak edilirken çift tatilde görüntülendi. Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Ramazan Demir, İspanya-Marbella’da yaptıkları tatil sırasında Rus hayranları tarafından yakalandı.

ıpıpıo

Balayı yaptıkları iddia edilen çifte yakın kaynaklar evliliğe dair de açıklamada bulundu.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; "Evlilik doğru değil, evlenmediler. İspanya'da sadece tatildeler."

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Bunlar bana kötülük etmişlerdi" diyerek paylaştı! Sosyal medya yıkıldı"Bunlar bana kötülük etmişlerdi" diyerek paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
O haberlere tepki gösterdi: 'Seni 500 TL'ye...'O haberlere tepki gösterdi: 'Seni 500 TL'ye...'
Meğer ilk o dizide oynamış! O hallerini görenler şaşırdıMeğer ilk o dizide oynamış! O hallerini görenler şaşırdı
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu
En Çok Okunan Haberler
Kurban pazarında korkunç olay! Kurban eti verilmeyince kendini astı

Kurban pazarında korkunç olay! Kurban eti verilmeyince kendini astı

Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken açıklandı: 25 bin 374 lira!

Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken açıklandı: 25 bin 374 lira!

Özgür Özel'i hiç böyle görmediniz! O sözleri duyunca kendini tutamadı: Bayram sabahı ne dediğini bil de konuş

Özgür Özel'i hiç böyle görmediniz! O sözleri duyunca kendini tutamadı: Bayram sabahı ne dediğini bil de konuş

Gürcistan maçı öncesi Milli Takım'da flaş ayrılık!

Gürcistan maçı öncesi Milli Takım'da flaş ayrılık!

Fenerbahçeli taraftar, logolarındaki renkleri bilemedi!

Fenerbahçeli taraftar, logolarındaki renkleri bilemedi!

Elindeki bıçağın üzerine düşüp öldü denilmişti! İstanbul'daki akılalmaz olayın ardından cinayet çıktı

Elindeki bıçağın üzerine düşüp öldü denilmişti! İstanbul'daki akılalmaz olayın ardından cinayet çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Babalar Günü Fırsatları bugün sona bitiyor!

Babalar Günü Fırsatları bugün sona bitiyor!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.