EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. Afrika kıtasının doğu bölümünde hangi doğal afet daha etkilidir?

Afrika kıtasının doğu bölümünde hangi doğal afet daha etkilidir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
19.01.2025 04:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeryüzünü oluşturan büyük boyutlardaki kara parçaları kıta olarak tanımlanır. Dünyada 7 kıta bulunur. Kıtanın tanımlanmasında net standartlar belirlenmemiştir. Farklı bilimler ve farklı kültürleri kıtaları yorumlarken farklı kriterlerden yararlanırlar.

Afrika kıtasının doğu bölümünde hangi doğal afet daha etkilidir?

Karasal alanın geniş parçaları olan kıtalar okyanuslarla çevrilidir. Dünyada yer alan yedi ana kara parçası da kıta olarak isimlendirilmiştir. Kıtalar yer kabuğunda meydana gelen tektonik hareketler sonucunda oluşurlar. Bu süreç içinde yer kabuğunda yer alan levhalar birbirlerine çarpar ya da uzaklaşır. Hareketlerin sonucu olarak da kıta adı verilen parçalar şekillenir. Kıtaların meydana gelişi milyonlarca yıl sürmüş olan doğal süreçlerin sonuçları olarak açıklanır. Tektonik levha hareketleri bu süreçte yaşananlara verilen isimdir.

Dünya üzerinde yedi farklı kıta vardır. Bunlar şu şekildedir: Asya Kıtası, Afrika Kıtası, Kuzey Amerika Kıtası, Güney Amerika Kıtası, Antarktika, Avrupa, Avusturalya ya da Okyanusya.

Her kıtanın farklı iklimleri, farklı coğrafi özellikleri ve farklı kültürel yapıları vardır. Örnek olarak Asya kıtası dünyadaki en büyük kıtadır. İklim durumu çeşitlilik gösterir. Dünyadaki en yüksek dağ olan Everest Dağı da Asya kıtası sınırları içinde bulunur.

Diğer özelliklerine göre kıtalar arasında en soğuk ve en kuru olan kıta Antarktika kıtasıdır. Avrupa kıtası daha çok kültürel ve tarihi mirası ile öne çıkmaktadır. Afrika kıtası ise geniş çöllere, tropikal ormanlara ve savanlara sahiptir. Bu kıtanın hem doğuda Hindistan Okyanusu’na hem de batıda Atlas Okyanusu’na kıyısı vardır.

Afrika kıtasının özellikleri nelerdir?

Kuzeyde Akdeniz, güneyde Hint Okyanusu’na kadar uzanan Afrika kıtası, dünyadaki ikinci büyük kara parçasıdır. Farklı iklimleri, bitki örtüleri, hayvan türlerindeki çeşitlilik ile çok zengin bir biyolojik yelpazeye de sahiptir. En bilinen ve belirgin olan bazı özellikleri şunlardır:

  • Çöl iklimi, ılıman iklim, tropikal iklim gibi farklı iklim türlerine sahiptir.
  • Geniş çöl alanları, tropikal ormanları ve savanları ile meşhurdur.
  • Sahra Çölü ve Kongo Ormanı Afrika kıtası sınırları içinde yer alır.
  • Dünyadaki en ünlü vahşi yaşama ev sahipliği yapan bir kıtadır. Aslanlar, filler, zebralar, antiloplar gibi birçok farklı hayvan türü de bu kıta üzerinde yaşar.
  • Hızlı bir biçimde büyüyen bir nüfusu vardır. Ayrıca çok fazla sayıda etnik grup bir arada yaşadığı için birden fazla tür dilin de konuşulduğu bir kıtadır.
  • Dünyanın en genç nüfusuna sahip olan kıtadır.

Afrika kıtasının doğu bölümünde hangi doğal afet daha etkilidir?

Afrika kıtasının doğu kısmında yer alan bölge özelikle de doğu kıyıları ve İzlanda levhasının çevresi, bazı doğal afetlerden etkilenir. Bu bölge için en belirgin olan ve en çok yaşanan doğal afetlerin başında kasırgalar ve tropikal fırtınalar gelir. Hint Okyanusu’ndan gelen nemli ve sıcak havayla beslenen bu fırtınalar dışında bu bölgede volkanik patlamalar da yaşanır.

Yer kabuğunda meydana gelen hareketler sonucunda volkanik etkinliklerin ve depremlerin de yaşanabilmesi Afrika Doğu Rift Sistemi’dir. Afrika Doğu Rift Sistemi dünyadaki en büyük yer kabuğu çatlağına ev sahipliği yapar. Burada yer alan tektonik hareketler de zaman zaman büyük depremlerle kendini gösterebilir.

Afrika’nın doğu bölgesinde yaşanan doğal afetler genel olarak kasırgalar, tropikal fırtınalar, depremler ve volkanik patlamalar gibi olayların sonucunda şekillenir. Doğu Afrika Rift Sistemi olarak da bilinen bu sistem Afrika kıtasının doğu bölgesinde yer alan büyük bir tektonik fay hattı ve yer kabuğu çatlağı olarak tanımlanabilir.

Anahtar Kelimeler:
Afrika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Maç TBMM gündemine taşındı! "Verilen kararlar artık tesadüf değildir"

Maç TBMM gündemine taşındı! "Verilen kararlar artık tesadüf değildir"

Kulis bilgisini paylaştı! Bir araya geldiler, konu ise...

Kulis bilgisini paylaştı! Bir araya geldiler, konu ise...

Sıfır otomobil satışlarında liste belli oldu! Renault, BYD ve Chery…

Sıfır otomobil satışlarında liste belli oldu! Renault, BYD ve Chery…

Tüm İngiltere, Gençlerbirliği'ni konuşuyor!

Tüm İngiltere, Gençlerbirliği'ni konuşuyor!

Sergen Yalçın'dan Galatasaray taraftarını üzecek iddia! "Okan Buruk'u sezon başından beri övüyoruz ama..."

Sergen Yalçın'dan Galatasaray taraftarını üzecek iddia! "Okan Buruk'u sezon başından beri övüyoruz ama..."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den özel okul açıklaması! "750 okula işlem başlatıldı"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den özel okul açıklaması! "750 okula işlem başlatıldı"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Mont, polar, bot... Outdoor giyimin yıldızı Columbia'da fırsat zamanı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Çok satanlarda zirvede! Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.