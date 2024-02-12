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Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili şampiyon oldu!

12.02.2024 01:13 | Son Güncelleme:
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Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası'nın final maçında Fildişi Sahili, Nijerya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Fildişi Sahili böylece, 1992 ve 2015 yıllarının ardından üçüncü kez Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa uzandı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili şampiyon oldu!

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen turnuvanın finalinde, Nijerya ile ev sahibi Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

Abidjan kentindeki Alassane Ouattara Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Nijerya, 38. dakikada William Troost-Ekong'un attığı golle 1-0 önde kapattı.

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Franck Kessie'nin 62. dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan Fildişi Sahili, 81. dakikada Sebastien Haller ile bir gol daha buldu ve mücadeleyi 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

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YEDEK KALDILAR

Gaziantep FK forması giyen Max Gradel ile Galatasaray'a transfer olan Serge Aurier, Fildişi Sahili'nde maça ilk 11'de başlarken, Trabzonsporlu Nicolas Pepe yedek bekledi.

Nijerya'da ise Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Paul Onuachu (Trabzonspor), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) ve Ahmed Musa (Sivasspor) forma şansı bulamadı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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