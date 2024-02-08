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  4. Afrika Uluslar Kupası’nda finalin adı Nijerya - Fildişi Sahili oldu

Afrika Uluslar Kupası’nda finalin adı Nijerya - Fildişi Sahili oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.02.2024 10:32 | Son Güncelleme:
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Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahibi Fildişi Sahili, yarı finalde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek finale yükseldi. Afrika Uluslar Kupası’nda finalin adı Nijerya - Fildişi Sahili oldu

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde Fildişi Sahili ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 65. dakikada Sebastien Haller'in attığı golle 1-0 kazanan Fildişi Sahili, adını finale yazdırdı.

Gaziantep FK'da forma giyen Max Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 90 dakika sahada kaldı.

Nijerya ile Fildişi Sahili arasındaki final karşılaşması, 11 Şubat Pazar günü TSİ 23.00'te oynanacak.

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Fildişi Sahili Nijerya af fk iyet
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