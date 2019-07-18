Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncülük maçını Nijerya kazandı

2019 Afrika Uluslar Kupası'nın 3'üncüsü Nijerya oldu. Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın 3'üncülük maçında, Tunus ile Nijerya, başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda karşılaştı. Nijerya, Ighalo'nun 3. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Şampiyona, Senegal ile Cezayir arasında 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak final maçıyla sona erecek.
Volkan Ballı'dan şampiyonluk sözleri
Abdurrahim Albayrak: Seri, Galatasaray...
Beşiktaş'tan Vitor Hugo açıklaması
Beşiktaş ilk hazırlık maçında galip
Galatasaray yıldız futbolcuyu KAP'a bildirdi
Önümüzde sezon hangi lig, hangi kanalda?
2020 Euroleague Final-Four Almanya'da
BB Erzurumspor'a geri döndü
Gaston Campi Trabzon'da
Drogba’dan Senegal’e şampiyonluk tüyosu
Kamerun'da Seedorf dönemi bitti
Fenerbahçe pas ve hücum çalıştı
Yusuf Yazıcı için bomba iddia
Merih Demiral için bomba iddia
Okuyucu Yorumları 0 yorum