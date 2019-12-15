MAGAZİN

Afrikalı yetim ve öksüz çocuklardan oluşan dans grubu Türkiye'ye geldi

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 15.12.2019 12:21 | Son Güncelleme

Masaka Kids Africana dans grubu, kendilerini karşılayan İstanbul Havalimanı personeline teşekkür için dans gösterisi yaptı

İSTANBUL (AA) - Uganda'nın Masaka bölgesindeki bir köyde birlikte yaşayan öksüz ve yetim çocukların bir araya gelerek oluşturduğu ve dans videolarıyla dünyanın ilgisini çeken "Masaka Kids Africana" grubu, Türkiye'ye geldi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'a gelen gruba İstanbul Havalimanı personeli tarafından sürpriz bir karşılama yapıldı.

Sosyal medyadaki dans videoları milyonlarca kişi tarafından izlenen "Masaka Kids Africana" grubunun üyeleri, havalimanına giriş yaptıklarında "İstanbul will dance with you, Welcome Masaka Kids Africana" yazan bir pankart ile karşılandı.

Karşılamadan memnun olan çocuklar, pankartın altında fotoğraf çektirdi. Karşılama ekibiyle kucaklaşan dansçı çocuklar, "buggy" adı verilen araçlarla havalimanı çıkışına götürüldü. Ekiptekiler, sürpriz karşılamaya teşekkür etmek amacıyla havalimanı çıkışında dans gösterisi yaptı.

"Masaka Kids Africana" grubu, havalimanından alkışlarla uğurlandı.

Türkiye'ye gelen dansçı çocuklar, 14-23 Aralık arasında İstanbul'da bazı programlara katılacak ve dans gösterisi yapacak.

PARTNER Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu
Rasim Özdenören, 60 yıllık dostu Nuri Pakdil'i anlattıRasim Özdenören, 60 yıllık dostu Nuri Pakdil'i anlattı
Avusturya’da Şebiarus etkinliğiAvusturya’da Şebiarus etkinliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dans istanbul "Masaka Kids Africana"

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.