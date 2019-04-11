Afrodizyak etkili şarkılar!

Afrodizyak etkili besinleri bilmeyeniniz yoktur. Bu haberde ise cinsel gücü arttıran besinlerden ziyade afrodizyak etkili şarkıları sizin için derledik. Cinsel ilişki sırasında çalan müzik, yaşadığınız o anın heyecanını ve etkileyiciliğini arttırabilir ya da tüm modunuzu düşürebilir. İşte afrodizyak etkili 12 şarkı...

George Michael - Careless Whisper Cigarettes After Sex - Keep On Loving You Wicked Game - Chris Isaak

Noora Noor - Forget What I Said Nirvana - Smells Like Teen Spirit Alex - Black Magic

Jeremih - Fuck You All The Time Depeche Mode - When the Body Speaks Enigma - Mea Culpa