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Afrodizyak etkili şarkılar!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 11.04.2019 10:28 | Son Güncelleme

Afrodizyak etkili besinleri duymuşsunuzdur. Hatta bilmeyeniniz yoktur. Fındık, havyar, çikolata gibi cinsel gücü arttıran besinlerin yanı sıra bu haberde farklı bir içerik bulacaksınız! Afrodizyak etkili bu şarkılar cinsel hayatınıza farklı bir renk katacak.

Afrodizyak etkili şarkılar!

Afrodizyak etkili besinleri bilmeyeniniz yoktur. Bu haberde ise cinsel gücü arttıran besinlerden ziyade afrodizyak etkili şarkıları sizin için derledik. Cinsel ilişki sırasında çalan müzik, yaşadığınız o anın heyecanını ve etkileyiciliğini arttırabilir ya da tüm modunuzu düşürebilir. İşte afrodizyak etkili 12 şarkı...

  1. George Michael - Careless Whisper
  2. Cigarettes After Sex - Keep On Loving You
  3. Wicked Game - Chris Isaak

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  1. Noora Noor - Forget What I Said
  2. Nirvana - Smells Like Teen Spirit
  3. Alex - Black Magic

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  1. Jeremih - Fuck You All The Time
  2. Depeche Mode - When the Body Speaks
  3. Enigma - Mea Culpa

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  1. Richard Marx - Right Here Waiting
  2. Rihanna - Pour It Up
  3. Akua Naru - Poetry, How Does It Feel

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