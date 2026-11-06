TikTok'ta slime akımından sonra şimdi de bu moda oldu! Canlı yayınlar değişti

TikTok'ta her geçen gün farklı bir akım gündeme geliyor. Kısa süre önce canlı yayınlarda hazırlanan dev slime karışımlarıyla dikkat çeken kullanıcılar, mercimek ayırlayarak gelir elde etmeye çalışıyorlar. Kamera karşısına geçen yayıncılar, pirinç ve mercimek ayıklayarak uzun süre canlı yayında kalıyor.

SLIME AKIMI GÜNDEM OLMUŞTU

TikTok'ta son haftalarda popüler hale gelen slime yayınlarında, büyük kapların içerisinde renkli ve farklı dokulara sahip karışımlar hazırlanıyordu. Ancak bu yayınları diğer içeriklerden ayıran bir özellik vardı. Karışıma hangi malzemenin ekleneceği, izleyicilerin gönderdiği sanal hediyelere göre belirleniyordu.

TikTok kullanıcıları, gerçek para karşılığında satın aldıkları jetonlarla yayıncılara hediye gönderiyordu. Gönderilen hediyeler doğrultusunda slime karışımlarına tıraş köpüğü, simli ürünler veya farklı renklendiriciler ekleniyordu.

ŞİMDİ DE PİRİNÇ VE MERCİMEK AYIKLIYORLAR

Slime yayınlarına gösterilen ilginin ardından TikTok'ta bu kez çok daha farklı bir içerik yaygınlaşmaya başladı. Yeni akıma katılan kullanıcılar, kameralarını açarak önlerine koydukları pirinç ve mercimekleri tek tek ayıklıyor. Bazı yayınlarda uzun süre boyunca yalnızca bu işlem gösteriliyor. Herhangi bir gösteri veya farklı bir etkinlik olmadan devam eden yayınlar, benzer içerikler üreten kullanıcıların sayısının artmasıyla sosyal medyada dikkat çekmeye başladı.

CANLI YAYINLARDA HEDİYE İSTENMESİ TARTIŞMA YARATTI

TikTok'un canlı yayın sisteminde izleyiciler, satın aldıkları jetonları kullanarak yayıncılara çeşitli hediyeler gönderebiliyor. Bu hediyeler, platformun belirlediği koşullar çerçevesinde yayıncılar için kazanca dönüşebiliyor.

Pirinç ve mercimek ayıklama yayınlarında da benzer bir yöntem uygulanıyor. Yayıncılar bir yandan ayıklama işlemine devam ederken diğer yandan izleyicilerden hediye göndermelerini talep ediyor. Bu şekilde maddi kazanç elde edilmesi ise sosyal medyada tartışmaların odağında.