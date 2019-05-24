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Afyon kaymağından yapılan tatlılara sipariş yağıyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.05.2019 09:34 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın meşhur manda kaymağından yapılan ekmek kadayıfı, baklava, güllaç gibi şerbetli ve sütlü tatlıları ramazan ayında yoğun ilgi görüyor

Afyon kaymağından yapılan tatlılara sipariş yağıyor

Afyonkarahisar'ın meşhur manda kaymağından yapılan ekmek kadayıfı, baklava, güllaç gibi şerbetli ve sütlü tatlıları, Ramazan ayında ilgi görürken, tatlıcılar bayram öncesi artan siparişler için yoğun mesai yapıyor.

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Kentte hizmet veren tatlı firmalarından Altınay'ın yönetim kurulu başkanı Ömer Altınay, yaptığı açıklamada, manda kaymağı kullanarak yaptıkları ekmek kadayıfı, güllaç, baklava, Çerkes tatlısı ve lokumların, Ramazan ayında daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

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Babasının dedesi Salih Şeker'in 1901 yılında manda sütünden elde edilen kaymağı, şekerle bir araya getirerek "Afyon kaymağı" olarak bilinen kaymaklı şekeri yaptığını belirten Altınay, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı dolayısıyla, kentimizin meşhur lezzeti manda kaymağından baklava, güllaç, kaymaklı ekmek kadayıfı ve lokum çeşitlerini üretiyoruz. Yaptığımız tatlılar çok büyük ilgi görüyor. Afyonkarahisar halkı Ramazan boyunca bu kaymaklı tatlıları bizden sürekli yapmamızı istiyor. Biz de halkımızın talepleri doğrultusunda siparişlere yetişmeye çalışıyoruz."

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Hediyelik olarak yanlarında götürüyorlar

Altınay, taleplere göre tatlılara manda kaymağının yanında meyve parçacıkları ve çeşitli kuru yemişler de ilave ettiklerini vurguladı.

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Yaklaşan bayram için de kaymaklı tatlılarda yoğun sipariş aldıklarını aktaran Altınay, "Afyonkarahisar, Türkiye'nin kavşak noktası olduğu için Ramazan Bayramı süresince çok hareketli oluyor. Bu bayram tatili 9 gün. Yaşanacak bu trafik hareketliliği de lokum, sucuk ve tatlı esnafının yüzünü güldürüyor. Tatlı ve lokum çeşitlerimiz de bu süreçte yine yoğun ilgi görüyor. Bayram için şehrimizden memleketlerine gidecekler, Afyonkarahisar'ın tatlarını ve meşhur ürünlerini hediyelik olarak yanlarında götürüyor." diye konuştu.

Manda kaymaklı ürünlerin ramazan boyunca günlük olarak hazırlandığına değinen Altınay, şunları kaydetti:

"Kaymaklı baklava, güllaç ve ekmek kadayıfımız için bayramda götürmek üzere siparişlerini veriyorlar. Tüketim süresi ve saklama koşulları konusunda müşterilerimizi sürekli uyarıyoruz. Manda kaymaklı tatlılar, mümkün olduğunca günlük tüketilmeli ve serin ortamda saklanmalıdır. Bayram için kaymaklı tatlılar ikram edeceklerin siparişlerini, bayrama yakın bir tarihe hazır ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
afyon kaymagı manda kaymağı ekmek kadayıfı yöresel tatlılar

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