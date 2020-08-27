Afyon'un meşhur lezzeti bükme için çok pratik bir tarif!

Babaanne ve anneannelerinizin mirası bükmenin lezzeti olay! Eskiden sadece özel misafirlere açılan bükme hamurunun iç harcını damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz. Patates ve kıymanın ahenkli dansına şahit olabilir ya da ıspanağın lezzetine lezzet katabilirsiniz.
EL EMEĞİ BÜKME TARİFİNİN MALZEMELERİ
Damağınızı şenlendiren bükme tarifi, malzeme açısından oldukça zengin...
Hamuru için:
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı üzüm sirkesi
1 su bardağı ılık su
Patates ve kıymalı iç harcı için:
2-3 adet orta boy haşlanmış patates
300 gram kıyma
1 adet büyük boy soğan
1 çay kaşığı karabiber
Yarım tatlı kaşığı tuz
Yarım tatlı kaşığı pul biber
Hamur katlarına sürmek için ise:
3-3,5 yemek kaşığı haşhaş
YİYENİ BÜYÜLEYEN BÜKME NASIL YAPILIR?
Öncelikle iç harcı hazırlamanız gerekir.
Patatesleri yıkayıp kuruladıktan sonra soyabilir ve iyi bir şekilde haşlayabilirsiniz. Ardından püre kıvamına gelene kadar ezebilirsiniz.
Bir tavaya tereyağını alıp soğanları atarak kavurabilirsiniz. Üzerine kıymayı da ekleyerek suyunu çekene kadar pişirmenizde fayda var.
Karışımınıza patates, tuz ve karabiberi ekleyip harcı hazır hale getirebilirsiniz.
Sonrasında, elenmiş unu derin bir kaba alıp orta kısmında çukur açarak ılık su, üzüm sirkesi ve tuzu ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeyi kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurup yaklaşık 30 dakika dinlenmeye bırakabilirsiniz.
Kullanacağınız haşhaşı dövüp bir tavada kısık ateşte ısıtıp soğuttuktan sonra sıvı yağ ile karıştırabilirsiniz.
Dinlendirdiğiniz hamuru ortadan ikiye bölüp oklava yardımıyla kalın bir şekilde açıp hamurun üzerine yağlı haşhaş karışımını sürerek zarf şekli verebilirsiniz.
Tüm hamura aynı işlemi yaptıktan sonra ilk şekil verdiğiniz hamuru orta kısmına doğru tekrar zarf şeklinde katlayabilirsiniz.
Hazırladığınız hamuru önce 6, sonra her bir parçayı 2'ye bölüp 12 adet beze elde etmeniz gerekir.
İnce ince açtığınız her bir bezenin içerisine kıymalı iç harcı koyup dilerseniz rulo şeklinde sarıp dilerseniz de katlayarak şekil verebilirsiniz.
LEZZETLİ PÜF NOKTALAR
Anneanne eli değmiş bükme lezzetini yakalamak için bazı püf noktalara dikkat etmeniz gerekir.
Haşhaşlı yağ karışımı yeterli olmadığı taktirde, tekrar hazırlamanız gerekebilir.
Hamurun elinize yapışmaması için elinizi yağ ya da suda ıslatabilirsiniz.
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