Afyon'un meşhur lezzeti bükme için çok pratik bir tarif!

Babaanne ve anneannelerinizin mirası bükmenin lezzeti olay! Eskiden sadece özel misafirlere açılan bükme hamurunun iç harcını damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz. Patates ve kıymanın ahenkli dansına şahit olabilir ya da ıspanağın lezzetine lezzet katabilirsiniz.

EL EMEĞİ BÜKME TARİFİNİN MALZEMELERİ

Damağınızı şenlendiren bükme tarifi, malzeme açısından oldukça zengin...

Hamuru için:

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 su bardağı ılık su

3 su bardağı un

Patates ve kıymalı iç harcı için:

2-3 adet orta boy haşlanmış patates

300 gram kıyma

1 adet büyük boy soğan

1 çay kaşığı karabiber

Yarım tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı pul biber

1/4 demet doğranmış maydanoz

Hamur katlarına sürmek için ise:

3-3,5 yemek kaşığı haşhaş

1 çay bardağı sıvı yağ

YİYENİ BÜYÜLEYEN BÜKME NASIL YAPILIR?