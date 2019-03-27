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Afyonkarahisar'da 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi

sesamos sesamos
YAŞAM  | 27.03.2019 17:32 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ile işlemeli deri yazıt ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını hızlandıran İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbarı değerlendirerek, İhsaniye ilçesine operasyon düzenledi.

Operasyonda 1300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ile işlemeli deri yazıt ele geçirildi. Jandarma ekipleri, operasyon kapsamında 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Tevrat 1300 yıllık

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