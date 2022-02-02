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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

02.02.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kemiksiz etin kilogramı 60-160 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 60, en yüksek 160 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

60,00

160,00

Karkas et

HTS

54,99

70,00

Dana eti

HTS

49,50

69,00

Buğday

HMS

4,10

4,10

Mısır

HTS

3,55

3,90

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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