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Afyonkarahisar'da bıçaklanarak öldürülen kişinin eşi ile 2 çocuğu tutuklandı

07.08.2022 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da bıçaklanarak öldürülen kişinin eşi ile 2 çocuğu tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde aile içerisinde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen kişinin eşi ve 2 çocuğu tutuklandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Kocaöz beldesinde İ.Ç. (54), oğlunun geç gelme meselesi nedeniyle eşi N.Ç. (50) ile çocukları A.İ.G. (24) ve M.G.Ç. (15) arasında evlerinde tartışma çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine M.G.Ç, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla babası İ.Ç'yi sırtından ve karnından bıçaklayarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, suç aletiyle birlikte M.G.Ç. ile kavgaya karışan anne N.Ç. ve A.İ.G'yi gözaltına aldı.

Yapılan incelemenin ardından İ.Ç'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından anne N.Ç, oğullar M.G.Ç. ile A.İ.G. adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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