Afyonkarahisar'da bir evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hamide A, hazırladığı yemeği ocağa koyduktan sonra pişmesini beklerken uyuyakaldığı sırada yangın çıktı.

Mutfaktan yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, dumanların arasında uykudan uyanan Hamide A'yı evden çıkardı.

Evin mutfak kısmında çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.



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