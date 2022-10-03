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Afyonkarahisar'da bir evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

03.10.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da bir evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hamide A, hazırladığı yemeği ocağa koyduktan sonra pişmesini beklerken uyuyakaldığı sırada yangın çıktı.

Mutfaktan yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, dumanların arasında uykudan uyanan Hamide A'yı evden çıkardı.

Evin mutfak kısmında çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

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