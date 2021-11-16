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Afyonkarahisar'da bir iplik fabrikasında yangın çıktı

16.11.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da bir iplik fabrikasında yangın çıktı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde bir iplik fabrikasının pamuk deposunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'ndeki fabrikanın pamuk deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Dinar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme araçları, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, yangının çıktığı depoda kimsenin olmadığı öğrenildi.

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