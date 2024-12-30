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Afyonkarahisar'da kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

AA AA
30.12.2024 11:15
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Afyonkarahisar Valiliği, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte gece yarısından itibaren etkili olması ve aralıklı olarak da gün içinde devam etmesi beklenen kar yağışı, kar birikintileri, don ve buzlanma tehlikesinin olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Aralık tarihinde, il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır."

Anahtar Kelimeler:
okul kar eğitim

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 30 Aralık Pazartesi

İmsak
06:40
Sabah
08:09
Öğle
13:05
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:15
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