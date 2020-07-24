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Afyonkarahisar'da örgütlü dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 24.07.2020 23:53 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar ve Hakkari'de gözaltına alınan 13 şüpheliden örgüt lideri olduğu değerlendirilen 4'ü tutuklandı - Şüphelilerin örgütlü olarak 36 farklı dolandırıcılık faaliyetinden yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da örgütlü dolandırıcılık yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütlü olarak Afyonkarahisar'da kurulan bir paravan reklam şirketi üzerinden "çağrı merkezi" adı altında dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, Afyonkarahisar'da kurulan örgüt içerisinde 850 ile başlayan VOIP hatlar üzerinden müşteri temsilcisi görevini üstlenen şüphelilerin yasa dışı olarak telefonda kendilerini "Google" şirketi çalışanı olarak tanıtarak firmalardan, "reklam kaydı oluşturma" ve "reklam kaydı güncelleme" adı altında mobil ödeme ve banka üzerinden EFT ile para tahsil ettiğini belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, Afyonkarahisar'da 16, Hakkari'de 1 adrese düzenlenen operasyonda 4'ü örgüt lideri olduğu değerlendirilen 13 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde şüphelilerin 36 farklı dolandırıcılık faaliyetinden yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

İşlemlerin ardından şüphelilerden 3'ü savcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünden salıverildi.

Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından zanlılardan 9'u Afyonkarahisar'da, 1'i de Hakkari'de adliyeye sevk edildi.

Örgüt lideri oldukları değerlendirilen U.D. A.D. M.B. Afyonkarahisar'daki sulh ceza hakimliğince, Y.D. ise Hakkari'deki sulh ceza hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üye olmak" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanırken 6 zanlı serbest bırakıldı.

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