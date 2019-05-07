Mynet Trend

Ağacı kesmek isterken feci sonu yaşadı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.05.2019 10:07 | Son Güncelleme

Vietnam'da ağacı kesen adam beklemediği bir sonla karşılaştı. Kestiği ağacın kökü bir anda başına düştü. İşte o anlar.

Vietnam’da bir adam elektrikli testereyle kestiği ağacın kökü, beklemediği bir şekilde adamın kafasına düştü. Talihsiz adam bu olayda yaralanırken yaşanan o anlar amatör kameraya yansıdı.

PARTNERSadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...Sadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...
Vatandaşların yaşadığı komik olaylarVatandaşların yaşadığı komik olaylar
Tabloları 1600 dolara alıcı buluyor! Henüz 2 yaşındaTabloları 1600 dolara alıcı buluyor! Henüz 2 yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vietnam AĞAÇ testere

En Çok Okunan Trend Haberler

İBB’nin Twitter hesabında dikkat çeken gelişme!

İBB’nin Twitter hesabında dikkat çeken gelişme!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

YSK'nın İstanbul'da seçim iptali sonrası tencere tavalı protesto

YSK'nın İstanbul'da seçim iptali sonrası tencere tavalı protesto

Kafasını kesip futbol oynadılar! Ülke ayağa kalktı

Kafasını kesip futbol oynadılar! Ülke ayağa kalktı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Onları görünce işine ara verdi!

Onları görünce işine ara verdi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!

Eski sevgilisinin düğününü gelinlikle bastı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye çalışma saatlerinde başı çekiyor

Türkiye çalışma saatlerinde başı çekiyor

İstanbul’da vatandaşların yaşadığı komik olaylar kamerada

Vatandaşların yaşadığı komik olaylar

Tabloları 1600 dolara alıcı buluyor! Henüz 2 yaşında

Tabloları 1600 dolara alıcı buluyor! Henüz 2 yaşında

Fil Adam'ın mezarının bulunduğu iddiası

Fil Adam'ın mezarının bulunduğu iddiası

Rizeli'nin odun kaydırağı

Rizeli'nin odun kaydırağı

Ev arkadaşının kedisine işkence yapan kadın kamerada

Kamera kayıtlarını izleyince büyük şok yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.