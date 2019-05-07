Ağacı kesmek isterken feci sonu yaşadı

Vietnam\u2019da bir adam elektrikli testereyle kesti\u011fi a\u011fac\u0131n k\u00f6k\u00fc, beklemedi\u011fi bir \u015fekilde adam\u0131n kafas\u0131na d\u00fc\u015ft\u00fc. Talihsiz adam bu olayda yaralan\u0131rken ya\u015fanan o anlar amat\u00f6r kameraya yans\u0131d\u0131.PARTNERSadece s\u0131rt a\u011fr\u0131s\u0131na iyi geldi\u011fi san\u0131l\u0131yor ama...Vatanda\u015flar\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 komik olaylarTablolar\u0131 1600 dolara al\u0131c\u0131 buluyor! Hen\u00fcz 2 ya\u015f\u0131nda
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