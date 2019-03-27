Ağaoğlu: Seneye herkes ilk sıra için biraz dikkatli olsun

Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen 65. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, bu sezon iyi bir performans gösterdiklerini belirtti.

Kadrolarını 38 milyondan 16 milyon avroya çektiklerini dile getiren Ağaoğlu, "Gerçekçi olmak gerekirse bizim mücadelemiz şu anda 2 ile 4. sıralar arasında. Ülke futboluna kazandırdığımız gençler herkesin malumu. Fair play sıralamasında da yanılmıyorsam Trabzonspor 1. sırada. Trabzonspor'un bu sezon hedefi ikincilik. İlk sıra kimin olursa olsun ama seneye herkes ilk sıra için biraz dikkatli olsun." diye konuştu.

'İŞİN BAŞINDA DOĞRU BİR TEKNİK DİREKTÖR YOKTU'



Başarılı sporcuların topluma rol-model olduğunu ve bu sebeple ödüllendirilmeleri gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, A Milli Futbol Takımı'yla ilgili şunları aktardı:

"Şanslı bir başlangıç yaptık diyebiliriz. İlk maçlarımızı Arnavutluk ve Moldova ile oynamamız önemliydi. Şansımızın iyi gideceği burada yürüyeceğimiz çektiğimiz kuradan ve fikstürden belli oldu. Milli takım, bize yakışan bir karakter ortaya koydu. Bizim milli takımımız bu. Dört tane milli takım çıkarırız biz aslında. Galiba sıkıntımız bir türlü doğru milli takımı çıkartmayı başaramamızdı çünkü işin başında doğru bir teknik direktör yoktu." ifadelerini kullandı.