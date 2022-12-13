YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. "Ağır ve pahalı" yükler Kocaeli'deki limandan dünyadaki alıcılarına gönderiliyor

"Ağır ve pahalı" yükler Kocaeli'deki limandan dünyadaki alıcılarına gönderiliyor

13.12.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarımca limanında, standart konteynere sığmayan inşaat malzemeleri, trafo, iş makineleri, tekne-yat ve makine parçaları gibi yükler için özel elleçleme hizmeti veriliyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren liman, standart konteynere sığmayan yükleri yekpare şekilde elleçleyerek yurt dışındaki varış noktalarına ulaştırıyor.

Yılda 1,3 milyon TEU'luk elleçleme kapasitesine sahip Yarımca Limanı, inşaat malzemeleri, trafo, iş makineleri, tekne-yat ve makine parçaları gibi "ağır ve pahalı" yüklerin dünyanın dört bir yanına gönderiminde önemli rol üstleniyor.

"Proje kargo" adı verilen, ağırlıkları 15 ila 79 ton arasında değişen bu yükler, yetkin personelce özel ekipmanlar yardımıyla bir bütün olarak gemilere yükleniyor.

Rıhtım genişliği ve kullandığı teknolojiyle ön plana çıkan, yılda ortalama 300 proje yükü için özel elleçleme hizmeti veren liman, yüklerin alıcılara hızlı ve güvenli ulaşmasına katkı sunuyor.

"BU YÜKLER PAHADA DEĞERLİ YÜKLERDİR"

DP World Yarımca Limanı proje kargo ve özel ekipman yöneticisi Beliz Ateş, AA muhabirine, limanda "proje kargo" adı altında standart konteynere sığmayan taşmalı bir yükün yekpare şekilde elleçlenmesi hizmeti verdiklerini söyledi.

Ateş, bu taşımacılık türünün sunduğu avantajlara değinerek, "Proje yüklerinin gemi vasıtasıyla yerlerine ulaşması, yük sahiplerine güvenli ulaşım konusunda destek, maliyet açısından da avantaj sağlıyor." dedi.

Öncelikle inşaat malzemeleri, yatlar, özel ekipmanlar, kazanlar, vinçler, iş makinaları gibi yüklerin yurt dışına gönderimini sağladıklarını anlatan Ateş, "Tüm bunlar, ihracatçılarımızla beraber yurt dışındaki alıcılarına teslim edilmektedir. Biz de liman olarak bu özel yüklerin elleçlemesini yapmaktayız. Proje yükleri genelde yekpare şekilde elleçlenmektedir. Bu yükler pahada değerli yüklerdir. Proje yükleri sadece tonajının fazla olması olarak değerlendiremeyiz. Hacminin büyüklüğü, değerli bir yük olması ona özel elleçleme hizmeti vermemizi gerektirebiliyor." diye konuştu.

"PROJE MALZEMELERİ ORTA DOĞU, AFRİKA, AMERİKA VE UZAK DOĞU ÜLKELERİNE GÖNDERİLİYOR"

Ateş, operasyonel süreçlerde öncelikle operasyon departmanıyla müşterilerinden aldıkları bilgilerle risk analizi gerçekleştirdiklerini aktararak, yükün kaldırılma noktalarını ve yüke uygulanacak özel elleçleme metotlarını belirlediklerini ifade etti.

Sonrasında yükün güvenli şekilde konteynere veya gemiye yüklenmesini sağladıklarından bahseden Ateş, şöyle devam etti:

"En kritik ekipmanımız rıhtım vinçlerimiz. Bu vinçler, rıhtımdan 65 metre denize doğru uzanabilme yeteneğine sahip. Çağımızda büyüyen gemi ölçülerini dikkate aldığımızda yükün geminin istenilen yerine yerleştirilebilmesi açısından bu oldukça kritik bir özellik. Bu vinçlerin bir başka kritik özelliği ise yüksek taşıma kapasiteleri. Bu vinçler yardımıyla saatte toplamda 1500 tona kadar yük elleçlemesi yapılması mümkün. Bu bir yük treninin toplam çekebileceği yüke eş eşdeğer, oldukça büyük bir tonaj. Limanımız tecrübeli kadrosuyla özel ekipmanlarıyla proje hizmetinde lider konumda."

Ateş, Türkiye'nin ihracatını artıran bir ülke olduğuna işaret ederek, "Proje malzemeleri Orta Doğu, Afrika, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerine gönderilmektedir. Bu projelerde yekpare hacimli yükler gemilere yüklenerek sahiplerine teslim edilmektedir. Bu anlamda limanımız da çok önemli rol almaktadır. Proje yüklerin doğasında zorluk var. Bizim buradaki görevimiz; karşılaştığımız sorunları çözmek." şeklinde konuştu.

Taşınan yükler arasında yatların önemli bir payı olduğuna dikkati çeken Ateş, Türkiye'nin artırdığı yat ihracatındaki taşımacılığı hızlı şekilde gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli’nde kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltıKocaeli’nde kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı
Termometreler 17 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sahile akın ettiTermometreler 17 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sahile akın etti
Van’da vefat eden Cumhuriyet Savcısı için tören düzenlendiVan’da vefat eden Cumhuriyet Savcısı için tören düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İhracat güven

Kocaeli Namaz Vakitleri 13 Aralık Salı

İmsak
06:37
Sabah
08:09
Öğle
12:59
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:06
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.