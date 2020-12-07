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Ağırlığı 10 gram bile değil! Araştırmacılar şaşkına döndüler

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 07.12.2020 14:39 | Son Güncelleme:
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Ağırlığı 10 gram bile değil! Araştırmacılar şaşkına döndüler

Kanguru Adası'nda yapılan keşif, araştırmacıları hayrete düşürdü. Adada ocak ayında çıkan yangın sonucu neslinin yok olduğu düşünülen Cercartetus lepidus bulundu. Bu sevimli cüce possum 10 graman bile daha!

Avustralya'ya bağlı olan Kanguru Adası'ında çıkan yangınlar sonucunda birçok canlı türünün yok olduğu düşünülüyordu. Orman yangınları yalnızca önemli miktarda vahşi yaşamı yok etmekle kalmadı, aynı zamanda iki kişiyi öldürdü ve neredeyse 90 evi yok etti.

'KEŞİF DEVAM EDECEK'

Yaban hayatı koruma grubu Kangaroo Island Land for Wildlife, adadaki 20 bölge üzerinde araştırma yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda bir dizi güney kahverengi bandicoot, yerli çalı fareleri, cüce sıçanlar ve fırça kuyruklu keseli sıçanlar bulundu. Güney Avustralya adasının batısındaki keşfin son derece heyecan verici olduğunu söyleyen Fauna ekolojisti Pat Hodgens, "Çıkan orman yangını habitatın çoğunu yaktı, ancak birkaç türle karşılacağımızı umut ediyorduk" dedi.

Buldukları Cercartetus lepidus'un boyu 5-6 santimetre uzunluğunda. Sevimli hayvanın ağırlığı ise 10 gramdan daha az. Yangın sonucu bu türün yok olduğunu düşünen ekip, sevimli miniği görünce şaşkına döndü. Hodgens, grubun şu anda hangi türlerin kaldığını anlamak için kapsamlı orman araştırmalarını tamamladığını söyledi.

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